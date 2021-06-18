ПСРМ требует от КС аннулировать закон, заложивший основы “кражи века” (ВИДЕО)

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Группа депутатов ПСРМ оспорила в Конституционном суде Закон о государственных гарантиях, принятый правительством в 2014-2015 годах и заложивший основы “кражи века”. Социалисты требуют от КС высказаться по поводу конституционности данного решения, которое, как отмечают в ПСРМ, нанесло ущерб не только национальным интересам, но и от которого прямым образом пострадали все граждане нашей страны. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча.

– Мы считаем этот закон неконституционным. Просим КС чётко обозначить свою позицию по поводу защиты конституционных прав граждан Республики Молдова. Считаем, что Конституционный суд должен аннулировать этот закон, восстановить конституционную справедливость и освободить граждан от выплаты украденных денег. Платить должны воры, те, кто непосредственно участвовал в данном преступлении, – сказал он.

Влад Батрынча также добавил, что социалисты никогда не позволят, чтобы деньги из госбюджета шли на покрытие воровства.

– Эти деньги предназначены для пенсий, зарплат. Справедливость должна быть восстановлена, а этот постыдный закон – отменён, – подытожил он.

Напомним, что по инициативе социалистов парламент дважды за последние полгода аннулировал так называемый Закон о миллиарде, взваливший выплату украденных денег на плечи граждан страны. В первый раз решение отменил КС, а во второй его не промульгировала Майя Санду.

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