ПСРМ требует обеспечить членов семьи Майи Санду госохраной и наказать виновных в “слежке” за её родственниками (ВИДЕО)

ПСРМ требует обеспечить членов семьи Майи Санду госохраной и наказать виновных в “слежке” за её родственниками (ВИДЕО)

После того, как накануне Майя Санду заявила, что за членами её семьи организована слежка, депутаты Партии социалистов решили потребовать обеспечить родственников президента госохраной. Кроме того, ПСРМ просит СИБ предоставить информацию о том, кто, когда и за кем следил, а Генеральную прокуратуру – разобраться в случившемся и привлечь виновных к ответственности, в том числе уголовной. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат Партии социалистов Богдан Цырдя. 

– Мы просим Генеральную прокуратуру, Службу информации и безопасности и Службу государственной охраны начать расследование по этому поводу, и отнестись к этому со всей серьёзностью. Просим СИБ проинформировать нас, кто и когда следил за семьёй Майи Санду, кто из членов её семьи подвергается рискам, какова цель слежки. Прокуратуру – отреагировать и начать расследование с привлечением к ответственности, в том числе уголовной, виновных, и как можно скорее. СГО немедленно просим предоставить членам семьи Майи Санду государственную охрану, – сказал Цырдя.

Депутат ПСРМ отметил, что все вышеназванные обращения уже были поданы в соответствующие инстанции. Социалисты ждут ответов на них как можно скорее.

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