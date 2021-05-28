ПСРМ требует обеспечить членов семьи Майи Санду госохраной и наказать виновных в “слежке” за её родственниками (ВИДЕО)

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После того, как накануне Майя Санду заявила, что за членами её семьи организована слежка, депутаты Партии социалистов решили потребовать обеспечить родственников президента госохраной. Кроме того, ПСРМ просит СИБ предоставить информацию о том, кто, когда и за кем следил, а Генеральную прокуратуру – разобраться в случившемся и привлечь виновных к ответственности, в том числе уголовной. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат Партии социалистов Богдан Цырдя.

– Мы просим Генеральную прокуратуру, Службу информации и безопасности и Службу государственной охраны начать расследование по этому поводу, и отнестись к этому со всей серьёзностью. Просим СИБ проинформировать нас, кто и когда следил за семьёй Майи Санду, кто из членов её семьи подвергается рискам, какова цель слежки. Прокуратуру – отреагировать и начать расследование с привлечением к ответственности, в том числе уголовной, виновных, и как можно скорее. СГО немедленно просим предоставить членам семьи Майи Санду государственную охрану, – сказал Цырдя.

Депутат ПСРМ отметил, что все вышеназванные обращения уже были поданы в соответствующие инстанции. Социалисты ждут ответов на них как можно скорее.

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