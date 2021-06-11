ПСРМ требует не препятствовать голосованию граждан РМ в Приднестровье (ВИДЕО)

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ПСРМ обладает информацией о том, что и на предстоящих досрочных выборах ПДС намерена заблокировать доступ граждан РМ из Приднестровья на избирательные участки. Об этом сегодня на брифинге для прессы заявил депутат Партии социалистов, избранный по приднестровскому округу, Виталий Евтодиев. Он отметил, что партия “Действие и солидарность” готовит группы агрессивных людей, которые должны будут препятствовать голосованию жителей Левобережья.

Евтодиев осудил данные намерения и призвал политиков соблюдать высший закон страны, в котором право голоса гарантировано каждому гражданину.

– Участие в политической жизни и избирательном процессе наших сограждан из восточного региона является важным шагом на пути реинтеграции Молдовы, а любое нарушение будет означать ещё большее отдаление приднестровского региона. В качестве депутата призываю миссии международных и национальных наблюдателей сделать всё возможное, чтобы гарантировать конституционные права граждан на волеизъявление, включая жителей восточного региона Молдовы. Требую от всех политических партий, НПО, которые имеют отношение к избирательному процессу, не нарушать Конституцию РМ и не препятствовать праву на волеизъявление наших граждан из восточного региона страны. Требую от ЦИК, полиции, Службы информации и безопасности, Генпрокуратуры принять все необходимые меры для соблюдения права голоса всех граждан РМ, включая жителей Приднестровья, – отметил Евтодиев.

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