ПСРМ требует аннулировать незаконный диплом Немеренко: В противном случае мы обратимся в Генпрокуратуру! (ВИДЕО)

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Об этом социалисты заявили на пресс-конференции. Депутат ПСРМ Алла Дарованная подчеркнула, что Майя Санду с самого же начала своего мандата провалила своё обещание продвигать на должности только профессиональных, честных и неподкупных людей, и ситуация с мастерским дипломом Аллы Немеренко, полученным ею незаконно, – яркий тому пример.

Дарованная отметила, что лично обратилась по этому поводу в Министерство образования и получила подтверждение о том, что диплом был выдан Алле Немеренко в нарушение существующих норм – как оказалось, советница Майи Санду даже не была зачислена на мастерат, который она якобы окончила. В то же время в Министерстве здравоохранения рассказали, что Немеренко получила данный документ на основании приказа ведомства “в качестве исключения”.

– Непонятно, почему было сделано это исключение, почему было грубо нарушено законодательство. Ко всем гражданам должен быть один и тот же подход, без исключений. Мы требуем отставки Аллы Немеренко и надеемся, что Министерство здравоохранения аннулирует приказ, на основании которого был выдан этот документ. Если это не случится, мы используем другие законные методы, – добавила Дарованная.

– Это нонсенс. Ни в одной стране нет такого, чтобы по приказу министра здравоохранения выдавались дипломы о мастерате. Мы будем требовать, чтобы этот приказ был аннулирован. И мы не будем ждать месяц-полтора – это должно случиться в ближайшие дни. В противном случае мы оставляем за собой право обратиться в Генеральную прокуратуру. Люди должны отвечать за то, что делают, а именно – за получение дипломов по блату, – подчеркнул депутат ПСРМ Владимир Односталко.

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