ПСРМ: Требуем уважать Конституцию и право молдавского народа жить в своей суверенной и независимой стране!

ПСРМ осуждает антинациональные, антигосударственные декларации представителей действующей власти и заявляет, что будет защищать суверенитет и независимость Республики Молдова всеми законными способами. Об этом говорится в заявлении формирования.

Ниже приводим его текст без сокращений:

Статья 1 Конституции Республики Молдова подчёркивает суверенный и независимый характер нашего государства. Статья 2 Конституции закрепляет тот факт, что национальный суверенитет принадлежит народу Республики Молдова. ПСРМ вынуждена напомнить положения Основного закона в контексте совместного заседания правительств Кишинёва и Бухареста 11 февраля, принимая во внимание унионистские и антигосударственные устремления действующего в нашей стране режима.

В связи с этим напоминаем, что Майя Санду, занимающая должность Президента Республики Молдова, является гражданкой соседней страны – Румынии, а в правящей партии ПДС большое число депутатов, которые открыто заявляют, что они будут голосовать за объединение с Румынией. Таким образом, эти депутаты ПДС выступают за исчезновение Республики Молдова. ПСРМ осуждает эти антинациональные, антигосударственные декларации и заявляет, что будет защищать суверенитет и независимость Республики Молдова всеми законными способами.

Мы прекрасно понимаем, что стратегия действующего режима состоит в том, чтобы обанкротить нашу страну и объявить в итоге, что Республика Молдова должна исчезнуть как государство и присоединиться к Румынии, государству-члену НАТО. Для всех очевидно, что действия власти вписываются в этот план разрушения Республики Молдова как государства: стремительное обнищание граждан, разрыв отношений с нашим традиционным стратегическим партнёром Российской Федерацией, вовлечение в антироссийские союзы, действия по исключению Приднестровья из возможного плана воссоединения страны, тотальный саботаж в государственных учреждениях с целью дискредитации их в глазах граждан и т.д.

Именно через призму этого плана банкротства и разрушения государственности Республики Молдова следует рассматривать и так называемое совместное заседание правительств Кишинёва и Бухареста. Мы выступаем за добрососедские отношения и развитие различных проектов между нашими странами, но с условием строгого соблюдения суверенитета и независимости Республики Молдова. Простое знакомство с повесткой этого совместного заседания показывает, что его вопросы вполне могли быть рассмотрены на двусторонних межотраслевых встречах и, при необходимости, на встрече премьер-министров наших стран.

Обратим внимание на то, что нынешний режим является продолжением альянсов за европейскую интеграцию, во время правления которых был похищен миллиард долларов из банковской системы, украден Кишинёвский международный аэропорт и, как следствие, захвачено государство. Именно в период правления АЕИ было инициировано соглашение о предоставлении гранта со стороны Румынии, который должен быть продлён нынешним режимом. Мы благодарны за любую поддержку, оказываемую нашей стране, но эта помощь не должна использоваться для ликвидации Республики Молдова. Что касается снижения тарифов за роуминг между нашими странами, так эта идея была выдвинута еще в 2017 году режимом, захватившим наше государство. В то же время такая политика снижения платы за роуминг применяется на европейском уровне уже несколько лет.

Учитывая, что Республика Молдова находится в условиях чрезвычайного положения, когда население страны ожидает увеличения финансовой поддержки со стороны государства, такие заседания требуют повышенных и необоснованных затрат бюджета, поэтому вопросы повестки могут обсуждаться дистанционно.

ПСРМ призывает уважать Конституцию, а также право молдавского народа жить в своей суверенной и независимой стране.