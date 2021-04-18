ПСРМ: Требуем отставки Санду и досрочных выборов президента!

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Партия социалистов считает, что Майя Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против нашей страны и её народа. Об этом говорится в декларации, принятой сегодня на заседании Республиканского совета ПСРМ.

⁃ Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов Президента Республики Молдова, – отмечается в заявлении.

ПСРМ также требует отставки трёх судей КС, узурпировавших, по мнению социалистов, власть в пользу Санду.

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