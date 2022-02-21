ПСРМ: Судьбу Республиканского стадиона нужно решать на референдуме! (ВИДЕО)

Муниципальные советники ПСРМ требуют проведения референдума о судьбе Республиканского стадиона. Об этом на пресс-конференции заявило руководство фракции.

Так, вице-председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва Динарий Кожокару напомнил, что отдать этот участок земли посольству США в 2018 году решил ещё режим Плахотнюка.

– В 2018 году ДПМ приняла закон о передаче участка бывшего Республиканского стадиона. Ни возмущение граждан, ни протесты не остановили Демпартию. ПДС сделала всё, чтобы оставить в силе это решение. Мы считаем, что это договорённость между Демпартией и партией “Действие и солидарность”, – сказал Кожокару.

– Мы призываем большинство, которое сейчас есть в парламенте, отказаться от этой безумной идеи выполнять закон Плахотнюка, призываем аннулировать его и рассмотреть другие возможности. Мы просим правительство и Агентство публичной собственности передать эту территорию на баланс муниципия. Мы в бюджете муниципия предусмотрим и найдём средства, раз их не смогло предусмотреть это правительство, для обустройства парка в этом месте, социально-культурного объекта, филармонии. Там будет то, что решат кишинёвцы на всенародном плебисците. Это – демократическая, нормальная, цивилизованная процедура, а не то, каким образом был принят закон большинством Плахотнюка в 2018 году, абсолютно без публичных обсуждений, без референдума и плебисцита, без каких-либо консультаций. Фактически это является взяткой в пользу американской стороны, чтобы не было каких-либо преследований, – подчеркнул председатель фракции ПСРМ в МСК Александр Одинцов.