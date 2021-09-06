ПСРМ созывает Республиканский совет (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня состоялось заседание Политического исполкома Партии социалистов Республики Молдова, где были обсуждены различные вопросы и приняты многие важные решения. Как сообщил на своей странице в соцсети председатель формирования Игорь Додон, были рассмотрены некоторые аспекты партийной организационной работы и намечен ряд действий, которые необходимо предпринять в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Было решено усилить центральный штаб партии, отметил Додон. Так, Максим Лебединский будет отвечать за правовые вопросы, а Ольга Чеботарь, бывший вице-премьер по реинтеграции, – за внешние связи ПСРМ.

– Члены Исполнительного комитета проанализировали последние противоречивые решения, принятые новым режимом, а также их негативное влияние на население страны. Наблюдается тревожная тенденция к росту цен на большинство товаров, в том числе на топливо, что имеет отрицательные последствия и вызывает недовольство граждан. Мы также видим недостатки в методах борьбы с пандемическим кризисом. В то время как правящий режим организует парады и концерты, на которые тратит миллионы леев из госбюджета, работники сферы образования вынуждены из своего кармана оплачивать тесты на COVID-19, – подчеркнул Игорь Додон.

Он также сообщил, что Исполком решил созвать в конце этой недели заседание Республиканского совета ПСРМ, в чью повестку дня будет включено решение о созыве съезда партии, который планируется организовать до конца текущего года.