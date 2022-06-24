ПСРМ: С 23 июня мы все стали заложниками затянувшихся геополитических игр, в которые мы были вовлечены вопреки своей воле

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Правительство должно сосредоточить внимание на внутренних кризисах, которые приобрели уже системный характер и затрагивают каждого гражданина, и направить усилия на их преодоление. Всё, что до сих пор делала нынешняя власть и вся её верхушка, – это имитация реформ и симуляция решения социально-экономического кризиса. Оценка, которая при этом дается из-за рубежа,- чтобы хорошо выглядеть на телевидении, – не соответствует повседневной жизни молдаван, которые едва выживают изо дня в день, говорится в заявлении ПСРМ.

– Статус кандидата на вступление не является результатом реформ и систематических усилий по развитию страны. Это политическое решение, принятое в сложной геополитической ситуации. Мы уверены, что лидеры ЕС знают, насколько ухудшилась демократия и жизнь в Республике Молдова, но геополитический интерес подтолкнул их к этому ситуативному решению.

Учитывая, что решение принималось больше из расчета текущего политического момента, предосудительна всеобщая эйфория, подогреваемая лидерами действующей власти, придающими этому событию исторический оттенок, приписывающими большой успех правительству и большую заслугу гражданам.

Мы призываем граждан быть бдительными перед лицом этой иллюзии присоединения, выдуманной в пропагандистских лабораториях действующей власти. Общеизвестно, и в четверг европейские лидеры дали ясно понять, что статус кандидата не означает немедленного вступления в ЕС. Процесс может длиться годами и даже не закончиться.

Важно понимать, уважаемые граждане, что с 23 июня 2022 года мы стали заложниками затянувшихся геополитических игр, в которые мы были вовлечены вопреки своей воле и без того, чтобы нас спросили на референдуме, принимаем ли мы в этом участие.

В этом смысле мы хотим обратить внимание на очень важную вещь, которую правительство намеренно упускает из публичного дискурса.

Интеграция в ЕС означает отказ от части национального суверенитета. Согласно Конституции Республики Молдова, суверенитет принадлежит народу. Вот почему решение об уступке части суверенитета через вступление на европейский путь должно было быть согласовано со всем народом посредством общенационального референдума. Воля, выраженная народом, имела бы историческую законность для будущих поколений. Вместо этого мы выбрали политическое и символическое решение на четырехлетний избирательный цикл.

Никто не имеет права принимать стратегические решения, имеющие исторические последствия для всей нации. Ни международная организация, ни политическая партия, ни политик, ни иностранный советник или консультант не имеют права решать судьбу страны от имени народа.

В то же время мы считаем недемократичным навязывать всему обществу путь развития, который не пользуется единодушной поддержкой народа. Опросы общественного мнения ясно показывают, что по этому вопросу общество разделилась пополам. И это большой риск – игнорировать точку зрения половины граждан страны.

Для ПСРМ естественно иметь иное видение, чем у нынешней власти, но мы считаем, что только воля народа может быть законной основой для определения пути, который будет влиять на жизнь и судьбу всех и каждого в отдельности, – отмечается в декларации социалистов.