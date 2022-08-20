ПСРМ – режиму ПДС: За свои грязные атаки вы ответите по всей строгости закона

0

Партия социалистов осуждает грязные методы, которыми пользуется репрессивная система власти против оппозиции. Все обвинения ПДС и подконтрольных ей прокуроров – мыльный пузырь, который неминуемо лопнет. Об этом говорится в распространённой сегодня утром декларации формирования.

– ПСРМ всегда уважала закон, поддерживала реформы, направленные на укрепление законности. Согласно закону, ПСРМ правильно и своевременно отражала свою деятельность в отчетах, представленных в ЦИК. Мы докажем, что обвинение против бухгалтера формирования было сфабриковано и является частью серии акций по захвату государства. Мы обеспечим грамотную и всестороннюю юридическую защиту в национальных и международных инстанциях. ПСРМ решительно осуждает мерзкие действия власти в отношении оппозиции. Нынешним обвинителям придется ответить за свои грязные атаки. По всей строгости закона, – отметили в партии.

В ПДС и в прокуратуре данные заявления пока не прокомментировали.

Напомним, сегодня утром дома у главного бухгалтера ПСРМ состоялись обыски. Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, ей выдвинут ряд обвинений.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.