ПСРМ: Режим ПДС превращает Молдову в диктаторское государство

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Находясь в агонии из-за растущих социально-экономических проблем в стране и значительного падения народной поддержки, правящий режим прибегает к репрессивному использованию силовых и судебных институтов против политической оппозиции. Республика Молдова переживает крупнейший социально-экономический кризис за последние более чем 20 лет. Стремительный рост цен на все товары приводят людей к обнищанию. В этом году у нас отмечена самая высокая с 1999 года инфляция. Все прогнозы пессимистичны и указывают на то, что цены продолжат расти, в том числе на энергоносители, а зима будет чрезвычайно тяжёлой для нашей страны. Об этом говорится в распространённом сегодня заявлении Партии социалистов.

В отсутствие поддержки со стороны государства и в условиях сильнейшей засухи аграрии страны переживают сложные времена и говорят о том, что осенью цены на хлеб вырастут ещё больше. Накладывающиеся друг на друга кризисы привели к банкротству многих предприятий, многие граждане потеряли работу и вынуждены уезжать за границу, констатируют в ПСРМ.

Бизнес в стране заявляет о незаконном давлении со стороны государственных структур и отсутствии перспективы развития в Республике Молдова. Диаспора должна отправлять домой на 50% больше денег за те же услуги и товары по сравнению с прошлым годом.

В медицине для пациентов создается всё больше бюрократических препятствий, которые ещё больше усложняют жизнь. Свобода слова и СМИ всё больше ограничиваются, а прозрачность, обещанная правительством, иллюзорна, считают в Партии социалистов.

– В условиях ухудшения всех социально-экономических параметров доверие и поддержка граждан Майи Санду и ПДС падает очень быстро. Однако, вместо того чтобы прилагать усилия для улучшения жизни граждан и решения проблем страны, власть использует все репрессивные органы против парламентской оппозиции. Руководство страны хочет заставить оппозицию замолчать с помощью политических дел, задержаний, демонстративных арестов, пытаясь таким образом отвлечь внимание населения от серьезных проблем в обществе, уничтожить любой критический голос в адрес власти. Именно с этой точки зрения – как политические – следует рассматривать дела, инициированные в отношении генерального прокурора Александра Стояногло, бывшего президента страны Игоря Додона, депутатов ПСРМ, председателей районов, местных лидеров-социалистов и т.д. В публичном пространстве появляется всё больше информации о том, что кишинёвский режим намерен начать масштабную «охоту на ведьм», массовые обыски в отношении членов и активистов ПСРМ. Точно так же, как это сейчас происходит в отношении другой оппозиционной партии, которую, как уже заявили госструктуры, хотят объявить это вне закона. Заслуживает осуждения то, как лидеры ПДС открыто говорят о том, что и как должны делать прокуроры и сотрудники СИБ или НАЦ. В данном случае речь идёт о захвате государства и прямом подчинении правосудия. А телевизионная юстиция с использованием огромного количества провластных СМИ напоминает олигархический режим Плахотнюка, замещённый нынешним правлением ПДС. ПСРМ решительно осуждает бесцеремонные и незаконные действия режима, превращающего Республику Молдова в диктаторское государство, подчинённое одной партии. Социалисты выступали и выступают за свободное правосудие, за корректное и строгое ведение громких дел. Социалисты также поддержали принятие законов, призванных улучшить правовую систему в нашей стране. Однако теперь мы убеждаемся в том, что правосудие становится дубиной в руках правящего режима. ПСРМ будет всеми законными средствами бороться за обеспечение демократии и верховенства права и приложит все усилия, чтобы как можно скорее положить конец диктатуре ПДС, – заключается в заявлении.

В правящей партии данную декларацию пока не прокомментировали.

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