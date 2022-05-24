ПСРМ: Режим Майи Санду развязал террор против оппозиции

Заявление Партии социалистов Республики Молдова.

Власть в Республике Молдова стремительно деградирует до состояния репрессивной диктатуры.

Не выполнив ни одного из своих обещаний, не справившись ни с одной проблемой и доведя подавляющее большинство граждан до крайней нищеты, авторитарный режим Майи Санду пытается компенсировать свою глупость и некомпетентность политическими репрессиями против оппозиции.

Вместо того чтобы попытаться обуздать неконтролируемый рост цен и тарифов, галопирующую инфляцию, которая ежедневно делает людей беднее, эта власть борется с оппонентами.

Задержание экс-президента, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона, обыски в его и родительском доме знаменуют возвращение так называемой «проевропейской власти» к наихудшим практикам времён захваченного государства и его некоронованного пахана Влада Плахотнюка.

Можно смело сказать, что Майя Санду сегодня – это новый Плахотнюк. Те же методы удержания власти любой ценой, те же прокуроры, которые выполняют преступные приказы. С тем же цинизмом она сводит личные счёты с оппонентами, превращая правоохранительные органы в карательные.

Более абсурдных, нелепых, бездоказательных обвинений, чем те, что выдвинуты в адрес Игоря Додона, Молдова ещё не видела. Чего стоит только обвинение в измене Родине, выдвинутое против молдавского патриота и государственника?! И от кого оно звучит? От тех, кто с гордостью носит в кармане иностранные паспорта, заискивает перед руководителями соседнего государства, унижая собственное, шаг за шагом ведёт к ликвидации независимой и суверенной Молдовы.

Для нас совершенно очевидно, что репрессии против Игоря Додона спровоцированы исключительно тем, что он систематично, с фактами в руках критиковал действующий режим, разоблачая его некомпетентность, вскрывая его антинародную и антигосударственную сущность.

Всё, что происходит сегодня вокруг почётного председателя Партии социалистов, – это истерика Санду и её подручных, это страх перед народным гневом, перед назревающим в недрах общества протестом против той политики геноцида, которую проводит режим.

Но безвкусное театрализованное представление, известное в народе как «маски-шоу», не в состоянии отвлечь население страны от бедственного положения, в котором оно оказалось по вине горе-правителей. Зрелища хороши только в сочетании с хлебом. А хлеба эта власть людей лишила.

Мы, социалисты, никогда не бросали своих. Но мы призываем всех осознать, что сегодня бороться, добиваясь справедливости для оболганного и незаконно репрессированного Игоря Додона, означает бороться за социальные и гражданские права для всего молдавского общества.

Поведение власти – это повод к объединению всех граждан Молдовы. Для борьбы против диктатуры режима!