ПСРМ раскрыла детали встречи с Дмитрием Козаком

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Как сообщила пресс-служба формирования, в эти дни в Москве с рабочим визитом находится делегация ПСРМ, в которую входят депутаты и другие представители руководства партии. В рамках поездки они встретились с заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации, Специальным представителем Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком.

– Учитывая огромный риск того, что наши граждане могут пострадать из-за энергетического кризиса, исходя из высших интересов Республики Молдова обеспечить страну природным газом в наилучших условиях для граждан и с учетом молодости и неопытности представителей молдавского правительства, участвующих в переговорах с «Газпромом», делегация ПСРМ попросила Дмитрия Козака содействовать тому, чтобы наше государство получило выгодный контракт с российской компанией. Дмитрий Козак подчеркнул, что российская сторона «не видит других аргументов для официальной молдавской стороны, кроме того, что природный газ может быть предложен только по рыночным ценам», – говорится в сообщении для прессы ПСРМ.

В нём также отмечается, что Партия социалистов и впредь будет стремиться к тому, чтобы отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией были конструктивными, в результате чего выиграли бы граждане обоих государств.

– Что касается повышения цены на газ, импортируемый нашей страной, ПСРМ подготовила законопроект, который предусматривает выплату компенсаций гражданам и экономическим агентам, чтобы уменьшить негативное влияние повышения тарифов, – заключается в заявлении.

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