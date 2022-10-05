ПСРМ: Путём роста цен и тарифов режим пытается решить свои финансовые проблемы

Партия социалистов категорически осуждает действия правящей клики и её пособников из Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) по уничтожению экономики Молдовы и обнищанию народа. Об этом говорится в заявлении политформирования.

– Очередное увеличение тарифа на электроэнергию, поставляемую компанией “Energocom”, практически на четверть, будет способствовать дальнейшему росту цен. Несмотря на заявление НАРЭ о том, что “это решение не затрагивает конечных потребителей”, на самом деле каждый раз, когда власть увеличивает тарифы на энергоресурсы, она делает это именно за счёт граждан. Более того, путём роста цен и тарифов режим пытается решить свои финансовые проблемы.

Партия социалистов, как и весь народ Республики Молдова, выступает против преступного режима, который своими безграмотными и непрофессиональными действиями приводит людей к отчаянию из-за неспособности оплачивать счета. Массовое недовольство граждан неизбежно спровоцирует протесты, которые охватят всю страну.

ПСРМ требует отставки правительства, своими руками ввергнувшего страну в энергетический и экономический кризис, а также ликвидации НАРЭ – рудимента и пособника преступной власти. Мы не должны допустить гуманитарной катастрофы, к которой страну подталкивает режим Майи Санду, – подчеркнули в Партии социалистов.