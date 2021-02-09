ПСРМ проведёт совместные мероприятия с «Единой Россией» и «Справедливой Россией» (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провёл рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся развития стратегического партнерства между нашими дружественными странами. Председатель ПСРМ проинформировал главу дипломатической миссии о намерении Партии социалистов провести ряд совместных мероприятий с ведущими политическими силами Российской Федерации – «Единой Россией» и объединенной партией «Справедливая Россия – За правду».

Кроме того, Додон подтвердил интерес многих жителей Республики Молдова к получению российской вакцины Sputnik-V от коронавируса. В связи он с этим обсудил с российским послом сроки и возможные пути ускорения регистрации вакцины и выразил надежду на то, что в ближайшее время все необходимые процедуры будут выполнены.