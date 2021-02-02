ПСРМ продолжит оказывать широкую поддержку населённым пунктам страны (ФОТО, ВИДЕО)

В продолжение рабочей поездки в Единецкий район Игорь Додон отправился в село Голяны, где обсудил с местным руководством, а также главой соседнего села Русяны вопросы социально-экономического развития населенных пунктов.
– Мои собеседники выразили благодарность за то, что в прошлом году по моей президентской инициативе село Голяны получило 927 тысяч леев в рамках Национальной программы «Хорошие дороги для всех». В свою очередь, для села Русяны в 2020 году на эти цели было выделено 1 млн. 113 тысяч леев. Со своей стороны я выразил благодарность селянам за широкую поддержку на прошедших президентских выборах. Так, в Голянах за меня во втором туре проголосовали 95% избирателей, в Русянах – 70%, – отметил Додон на своей странице в соцсети.
Председатель ПСРМ заверил жителей этих сёл в том, что Партия социалистов Республики Молдова продолжит оказывать им широкую поддержку. В частности, село Русяны по инициативе партии получит 300 тысяч леев на благоустройство зоны отдыха и еще полмиллиона на ремонт дорог и инфраструктуры. Село Голяны получит 350 тысяч леев на ремонт здания молодежного центра и также полмиллиона на ремонт дорог.
– Кроме того, мы поможем решить проблему водоснабжения, – пообещал он.
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