ПСРМ продолжит оказывать широкую поддержку населённым пунктам страны (ФОТО, ВИДЕО)

– Мои собеседники выразили благодарность за то, что в прошлом году по моей президентской инициативе село Голяны получило 927 тысяч леев в рамках Национальной программы «Хорошие дороги для всех». В свою очередь, для села Русяны в 2020 году на эти цели было выделено 1 млн. 113 тысяч леев. Со своей стороны я выразил благодарность селянам за широкую поддержку на прошедших президентских выборах. Так, в Голянах за меня во втором туре проголосовали 95% избирателей, в Русянах – 70%, – отметил Додон на своей странице в соцсети.