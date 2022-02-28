ПСРМ продолжает гуманитарную деятельность по поддержке беженцев из Украины

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Сегодня состоялось совместное заседание руководства Партии социалистов и парламентской фракции ПСРМ, на котором была рассмотрена ситуация, сложившаяся в результате большого наплыва беженцев из Украины, а также подчёркнута острая необходимость в их поддержке на всем пути следования по территории нашей страны.

На заседании была отмечена слаженная работа центральных и местных органов власти, а также депутатов парламента, территориальных организаций ПСРМ, “Молодой гвардии” по подготовке инфраструктуры для приема прибывающих людей и организации гуманитарной помощи.

Прежде всего, речь идет о работе по приему беженцев в Окнице, Бричанах, Рышканах, Дондюшанах, Бессарабке, Кантемире, Штефан-Водэ, Кагуле, которые возглавляют представители ПСРМ. Местные власти в этих районах при поддержке бизнеса и граждан сделали всё возможное, чтобы обеспечить людей транспортом, временным жильем, едой, необходимой информацией. Самую большую нагрузку несут те районы, в которых есть пограничные пункты пропуска.

В частности, в Окницком районе три пункта пропуска: в Окнице, Атаках и Унгурь. Районный совет Окницы под руководством председателя Юрия Плоп, при активном участии депутата ПСРМ Ирины Лозован, выделил помещение для временного центра по управлению потоком беженцев в коммуне Каларашовка. Примария коммуны обеспечивает подачу тепла, электроэнергии, организована полевая кухня. Примар Каларашовки Василий Папуша находится в постоянном контакте со всеми службами и готов оказать любую помощь. Активисты “Молодой гвардии” организовали помощь прибывающим людям прямо на пограничном пункте пропуска в Сокирянах: бесплатно кормят и обеспечивают всем необходимым.

В районе Штефан-Водэ два пограничных пункта – Паланка и Тудора, где ситуация очень напряженная. В районе создано более 1500 мест для размещения украинских беженцев. Председатель района Василе Максим при поддержке райсовета принял решение о создании временного центра управления потоками беженцев в крупном пропускном пункте Паланка, который обеспечен питанием, в помощи задействованы социальные работники. Активную координационную работу в Штефан-Водэ проводит депутат ПСРМ Василий Боля совместно с руководителем территориальной организации ПСРМ, экс-депутатом Александром Жолначем.

Районные власти Бричан под руководством председателя от ПСРМ Виталия Лупашко определили места для размещения украинских беженцев. В этом районе напряженная обстановка в связи с тем, что на его территории шесть пропускных пунктов, в том числе три крупных – Крива, Ларга, Бричаны, поэтому поток беженцев достаточно большой. Активную помощь в организации работы в районе оказывает ТО ПСРМ во главе с Дорином Павалой.

В Бессарабке местные власти обеспечили более 100 мест для размещения беженцев. Пограничный пункт находится прямо в Бессарабке. Здесь установлены палатки, где принимают людей, кормят их бесплатно, обеспечивают информацией, помогают в необходимом. Поток беженцев здесь напряженный – только за сутки прошло 2100 украинцев. Об этом сообщил председатель района, социалист Пётр Пушкарь. Он отметил значительную помощь в гуманитарной деятельности волонтеров, советников и жителей района.

Власти Рышканского района под руководством Василия Секриеру обеспечили украинских граждан местами для проживания, продуктами питания, медикаментами. Активную координационную работу по помощи беженцам проводит экс-депутат, руководитель ТО ПСРМ Владимир Миздренко.

Местные власти Дондюшан под руководством председателя района от ПСРМ Валентина Чеботаря готовят центр временного размещения, который на первом этапе будет рассчитан на 32 места, с последующим расширением при необходимости до 100 мест. Активно участвует в координации и организации работы ТО ПСРМ под руководством Вячеслава Банаря.

В Кагульском районе три пропускных пункта – один на границе с Украиной (Джурджулешты) и два – на границе с Румынией (Джуржулешты и Кагул). Районная администрация Кагула под руководством председателя района Марчела Ченуша определила возможность открытия центров размещения для 340 граждан из Украины. Беженцы обеспечены жильем, санитарными услугами и горячим питанием. В работе задействована территориальная организация ПСРМ под руководством Евгения Осадченко.

Руководство Кантемирского района подготовило 320 мест, в том числе в частных домохозяйствах, для проживания беженцев. Председатель района Анатолий Иким отметил, что в районе нет пограничных пропускных пунктов, а беженцы, которые здесь останавливаются, – это в основном родственники жителей района. В районе открыт пункт приема одежды, продуктов питания, игрушек.

Следует отметить, что в абсолютном большинстве беженцы следуют транзитом по территории нашей страны, поэтому все вовлеченные в процесс их поддержки в районах отмечают, что главное сейчас – дать людям возможность переночевать, поесть, обеспечить их необходимыми санитарными средствами, одеждой, транспортом.

ПСРМ в сотрудничестве с центральными и местными органами власти и дальше будет активно участвовать в обеспечении беженцев из Украины всем необходимым, предоставлении им гуманитарной помощи и поддержки на всех этапах.

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