ПСРМ призывает власти воздерживаться от решений, которые могут поставить под угрозу мир и спокойствие

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ПСРМ положительно оценивает конструктивный диалог, который установился между оппозицией и властью в сложившейся в регионе напряженной ситуации. Благодаря этому диалогу удалось избежать острых конфликтов и разделения в обществе. Граждане Республики Молдова как никогда едины в том, чтобы помочь беженцам, отмечается в заявлении Партии социалистов.

– Мы также приветствуем отказ властей Молдовы от присоединения к санкциям против России, что означало бы дополнительные проблемы для молдавских граждан, бизнеса и сельхозпроизводителей в этой и без того сложной экономической ситуации. На сегодняшний день между властью и оппозицией достигнуты следующие договоренности: не допускать геополитическое противостояние, отказаться от радикализации публичных месседжей и, самое главное, – соблюдать предусмотренное Конституцией условие – нейтралитет, – говорится в декларации.

Нейтралитет, напоминают социалисты, – это гарантия мира, спокойствия и территориальной целостности Республики Молдова. В ПСРМ надеются на сохранение этого статус-кво.

– В этой непростой ситуации приоритетом для Партии социалистов является обеспечение социально-экономической стабильности Республики Молдова, защита прав граждан, их уровня жизни, свобода СМИ и доступ к информации. В этой связи мы выражаем возмущение однобоким отношением власти к средствам массовой информации и запретом ретрансляции российских телевизионных программ. Считаем, что это нарушает право на доступ к информации серьезной части населения нашей страны. Призываем власти и все политические силы Республики Молдова проявлять мудрость и выдержку, не допускать действий, которые могут расколоть общество, поставить под угрозу мир и спокойствие в Республике Молдова, – подытожили в ПСРМ.

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