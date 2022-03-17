ПСРМ призывает власти Республики Молдова придерживаться заявленного статуса нейтралитета

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Партия социалистов выражает озабоченность невыполнением правящей партии взятых на себя обязательств по соблюдению нейтралитета нашей страны. Причём, как отмечают социалисты, молдавское общество узнаёт о некоторых из этих нарушений совершенно случайно.

Так, в ПСРМ обращают внимание на то, что, несмотря на заявленное намерение властей Молдовы сохранять нейтралитет, из заявления вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса стало известно о том, что наша страна, наряду с ЕС и странами «Большой семерки», присоединилась к антироссийским санкциям и поддержала обращение к ВТО о снятии торговых преференций с России. В заявлении вице-председателя ЕК отмечается, что теперь продукция российских компаний больше не будет пользоваться режимом наибольшего благоприятствования в нашей экономике.

– Именно продукция из России, Украины, Белоруссии, которая поступала в нашу страну в режиме наибольшего благоприятствования, была наиболее доступна большинству нашего населения. По итогам 2021 года, Россия находится на первом месте в топе стран происхождения импорта в Молдову 14,7% с увеличением в 1,7 раза. Доля молдавского экспорта в Россию составляет 8,8%, с ростом по итогам прошлого года на 27,3%. Теперь продукция из России и, очевидно, Белоруссии, станет намного дороже не только из-за галопирующей инфляции, но и из-за введенных санкций, которые в большей степени ударят по нашей экономике, а не по России. Сильные страны полны решимости еще больше изолировать Россию от своих экономик, но давайте зададимся вопросом: готова ли Молдова полностью изолировать свою экономику от востока? Хватит ли у нас резервов для этого? – констатируют в ПСРМ.

Социалисты отмечают, что, прежде чем решиться на такой шаг, власть должна была провести расчёты, ознакомить с ними общество и предупредить своих граждан и бизнес о том, с какими дополнительными лишениями они могут столкнуться. В том числе речь идёт о возможных ответных мерах России в отношении недружественных государств, о которых она уже заявила.

Партия социалистов призывает власти Республики Молдова придерживаться заявленного статуса нейтралитета и оценивать свои возможные шаги с точки зрения их влияния как на ситуацию в стране, так и на благополучие граждан.

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