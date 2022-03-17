ПСРМ призывает власти Республики Молдова придерживаться заявленного статуса нейтралитета

ПСРМ призывает власти Республики Молдова придерживаться заявленного статуса нейтралитета

Партия социалистов выражает озабоченность невыполнением правящей партии взятых на себя обязательств по соблюдению нейтралитета нашей страны. Причём, как отмечают социалисты, молдавское общество узнаёт о некоторых из этих нарушений совершенно случайно.

Так, в ПСРМ обращают внимание на то, что, несмотря на заявленное намерение властей Молдовы сохранять нейтралитет, из заявления вице-председателя Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса стало известно о том, что наша страна, наряду с ЕС и странами «Большой семерки», присоединилась к антироссийским санкциям и поддержала обращение к ВТО о снятии торговых преференций с России. В заявлении вице-председателя ЕК отмечается, что теперь продукция российских компаний больше не будет пользоваться режимом наибольшего благоприятствования в нашей экономике.

– Именно продукция из России, Украины, Белоруссии, которая поступала в нашу страну в режиме наибольшего благоприятствования, была наиболее доступна большинству нашего населения. По итогам 2021 года, Россия находится на первом месте в топе стран происхождения импорта в Молдову 14,7% с увеличением в 1,7 раза. Доля молдавского экспорта в Россию составляет 8,8%, с ростом по итогам прошлого года на 27,3%. Теперь продукция из России и, очевидно, Белоруссии, станет намного дороже не только из-за галопирующей инфляции, но и из-за введенных санкций, которые в большей степени ударят по нашей экономике, а не по России. Сильные страны полны решимости еще больше изолировать Россию от своих экономик, но давайте зададимся вопросом: готова ли Молдова полностью изолировать свою экономику от востока? Хватит ли у нас резервов для этого? – констатируют в ПСРМ.

Социалисты отмечают, что, прежде чем решиться на такой шаг, власть должна была провести расчёты, ознакомить с ними общество и предупредить своих граждан и бизнес о том, с какими дополнительными лишениями они могут столкнуться. В том числе речь идёт о возможных ответных мерах России в отношении недружественных государств, о которых она уже заявила.

Партия социалистов призывает власти Республики Молдова придерживаться заявленного статуса нейтралитета и оценивать свои возможные шаги с точки зрения их влияния как на ситуацию в стране, так и на благополучие граждан.

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Комментарии (1)

  1. Молодцы, дай Бог вам сил вернуться к управлению страной на смену этой некомпетентной и американизированной насквозь кучке, которая не умеет или не хочет представлять интересы страны, что чревато катастрофическими последствиями для нашего многонационального народа.

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