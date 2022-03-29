ПСРМ призывает правительство срочно поддержать местных производителей: Завтра может быть уже поздно! (ВИДЕО)

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В условиях существенного подорожания удобрений и топлива аграрии не могут провести весенние сельскохозяйственные работы, а правительство палец о палец не ударило для того, чтобы помочь им. Об этом на брифинге для прессы заявил депутат ПСРМ, вице-председатель постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности Раду Мудряк.

Он отметил, что всё это негативно скажется на урожае этого года. Мудряк также напомнил о зарегистрированных социалистами законопроектах – о снижении акцизов на топливо и о том, чтобы предпочтение при осуществлении госзакупок отдавалось местной продукции. Социалист призвал правящее большинство как можно скорее вмешаться в сложившуюся ситуацию, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и спасти производителей.

– Если не принять меры сейчас, себестоимость продукции будет крайне высокой. Многие наши граждане не смогут себе позволить приобрести продукты питания, – сказал Мудряк.

Он также добавил, что государство обязано выделить инвестиции для местных производителей, чтобы поддержать их в сложившейся сложной ситуации, и приобретать фрукты для детсадов и школ у молдавских аграриев, а не импортировать.

– Мы, оппозиция, готовы разработать стратегию поддержки сельскохозяйственного сектора вместе с властями. Просим правительство выдать заключения на наши проекты, не тянуть с этим. Аграриям некогда ждать, они уже в поле. Завтра может быть уже поздно, – подытожил он.

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