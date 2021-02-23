ПСРМ призывает посла ЕС уважать суверенитет и независимость Молдовы

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Партия социалистов Республики Молдова выражает недоумение в связи с участившимися скандальными заявлениями ряда послов, аккредитованных в Республике Молдова. Подобные заявления социалисты рассматривают как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Об этом говорится в заявлении формирования.

В частности, отмечают в ПСРМ, глава миссии Евросоюза в Республике Молдова Петер Михалко в интервью порталу Media Azi позволил себе резкие комментарии в адрес Координационного совета по телевидению и радиовещанию Молдовы. Вина этого органа, по мнению европейского дипломата – в недостаточных методах борьбы с «дезинформацией и ложными новостями», то есть с теми СМИ, которые выражают «неправильную» точку зрения. В том же интервью Михалко фактически призывает КСТР ввести цензуру СМИ, неугодных Европейскому союзу.

В другом интервью, порталу Cotidianul, европейский чиновник подверг критике законы, принятые Парламентом Республики Молдова. По его словам, эти «сомнительные» законы «отбросили страну назад».

– Хотелось бы уточнить у господина Михалко, о каких законах идёт речь? Может быть, имеется в виду Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, устанавливающий в стране европейские нормы языкового и межэтнического равноправия? Или речь идёт о Законе, предусматривающем отмену постыдной цензуры российских новостных и информационно-аналитических программ, которая была введена по инициативе беглого олигарха Влада Плахотнюка и подрывала наши партнёрские отношения с Российской Федерацией? А может быть, посланник Евросоюза недоволен отменой другого постыдного антисоциального закона, возлагавшего ответственность за возврат украденного миллиарда на плечи простых граждан страны, включая пенсионеров, многодетные семьи, одиноких матерей? Или уважаемого европейского чиновника не устраивает принятый Парламентом Молдовы Закон о снижении пенсионного возраста для граждан нашей страны? Или господину Михалко не нравятся законы, укрепляющие статус Гагаузской автономии в составе Республики Молдова? Или, может быть, следуя евроатлантической солидарности, глава Миссии ЕС решил выразить возмущение отменой продажи территории Республиканского стадиона посольству США? – задаются вопросами в ПСРМ.

Законы, принятые по инициативе фракции ПСРМ в парламенте в декабре 2020 года, соответствуют нуждам и чаяниям большинства населения Республики Молдова, и тем обязательствам, которые Партия социалистов давала своим избирателям перед парламентскими выборами, констатируют в формировании.

– Партия социалистов Республики Молдова настоятельно призывает главу миссии Евросоюза в Республике Молдова Петера Михалко, равно как и всех представителей дипкорпуса, аккредитованных в нашей стране, уважать независимость и суверенитет Республики Молдова, соблюдать статус дипломата и не нарушать дипломатического этикета. Партия социалистов намерена и дальше отстаивать суверенную волю народа Молдовы, выраженную в законах, принимаемых демократически избранным Парламентом страны, от любых посягательств извне, – заключается в заявлении ПСРМ.

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