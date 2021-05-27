ПСРМ призывает не допустить участия Молдовы в “войне санкций” против Беларуси: Потери будут огромными! (ВИДЕО)

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Национальная экономика, деловая среда и граждане пострадают, если Республика Молдова присоединится к странам, которые ввели санкции против Республики Беларусь. Председатель постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа призвал сегодня Майю Санду не допустить участия нашей страны в этой опасной международной геополитической игре.

Депутат отметил, что данная обеспокоенность вызвана тем, что один из коммерческих банков Молдовы накануне уже предупредил своих клиентов о том, что из-за решения департамента Казначейства США, изменившего политику по отношению к 9 санкционированным белорусским компаниям, есть риск, что выплаты будут заблокированы, а впоследствии приостановлены, а деньги не будут возвращены их владельцам. Бурдужа напомнил, что Молдову и Беларусь связывает обширное экономическое партнёрство. Так, Беларусь находится на 9 месте в числе стран-партнёров, в которые РМ экспортирует свою продукцию. Объем внешней торговли между двумя странами ежегодно составляет от 180 до 215 млн долларов.

Молдова экспортирует в Беларусь вина и виноград, спирт, кукурузу, свежие и консервированные овощи, фруктовые соки, абрикосы, черешню, вишню, персики, лекарства, мебель, импортирует агротехнику и т.д. Между примарией Кишинёва и коллегами из Беларуси заключено партнёрство, предполагающее сборку троллейбусов для молдавской столицы, а вскоре из Минска прибудут и 100 автобусов для кишинёвцев.

– Призываем Майю Санду и её кураторов не допустить, чтобы Молдову ввязали в этот международный скандал. Это спасёт молдавских производителей, которые получают технику, которые экспортируют свою продукцию в Беларусь. В противном же случае потери для каждого гражданина будут огромными, – сказал он.

Депутат также призвал Национальный банк Молдовы разъяснить ситуацию в свете вышеупомянутого объявления одного из коммерческих банков страны.

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