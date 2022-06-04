ПСРМ призывает граждан подняться на борьбу против бедности, некомпетентности и преследования инакомыслящих

В субботу, 4 июня, Партия социалистов Республики Молдова созвала Республиканский совет. На заседании Совета была дана политическая оценка сложившейся в Республике Молдова ситуации и выработаны решения по дальнейшим действиям партии.
По итогам заседания принята Декларация Республиканского совета ПСРМ. Приводим ее текст полностью.
Декларация Республиканского совета ПСРМ
Республиканский Совет ПСРМ констатирует полный провал партии PAS Майи Санду, правительства Гаврилицэ, в экономике, сельском хозяйстве, инфраструктуре, образовании и медицине, социальной политике.
Не существует ни одной сферы деятельности, где временщики от PAS продемонстрировали хоть сколько-нибудь значимые результаты.
За полное отсутствие действий партии власти, за некомпетентность и безответственность чиновников PAS платят тяжёлую цену граждане Молдовы.
Людей из самой бедной страны Европы обрекли на самые высокие цены и тарифы, рекордную инфляцию и безнадёжность.
Год назад ПСРМ предупреждала граждан страны о том, что Майя Санду не сможет дать людям хлеб и предложит обществу пропаганду и дешевые зрелища.
Так и произошло. Власть PAS скатилась в режим, расправляющийся с неугодными, инакомыслящими, оппозицией в худших традициях режима Владимира Плахотнюка.
Бандитское отстранение генпрокурора Стояногло, заказные уголовные дела на Марчела Ченушэ, Раду Мудряка и многих других представителей оппозиции, в том числе депутатов парламента, председателей районов и примаров городов.
Действия режима увенчались телевизионной расправой над пятым Президентом РМ, почетным председателем партии Игорем Додоном.
Республиканский Совет ПСРМ убеждён в том, что за противоправными действиями в отношении Игоря Додона стоит нынешний президент Майя Санду.
Игорь Додон должен быть освобождён и реабилитирован. А виновные в организации заказных дел должны быть привлечены к ответственности.
ПСРМ выражает решительный протест в связи с проведением органами правопорядка «изъятия финансовых документов» в офисе Республиканского штаба ПСРМ. Расцениваем это как попытку грубого давления и препятствование деятельности крупнейшей оппозиционной партии страны.
Это мероприятие было проведено именно в тот момент, когда в парламенте принимались законы и назначения, которые ставят под угрозу свободу слова, безопасность и суверенитет страны.
Чинимый правящим режимом беспредел призван отвлечь внимание от катастрофической ситуации в экономике страны, когда каждый день растут цены на газ, топливо, продукты питания, и когда правительство демонстрирует свою полную некомпетентность в решении проблем, стоящих перед страной и обществом.
Особенно циничной выглядит атака на оппозицию в ситуации, когда правящий режим совершает шаги, которые ведут к установлению диктатуры, подчинению страны иностранным государствам, а также к возможному вовлечению нейтральной Молдовы в военные конфликты.
Не менее опасным является внесение поправок в закон «О дезинформации», что фактически приведёт к установлению тотальной политической цензуры и одностороннему освещению событий в стране и за рубежом.
Мы не поддадимся давлению, не изменим нашу позицию и не прекратим акции протеста против обанкротившегося антинародного режима.
Правительство Гаврилицэ продемонстрировало свою полную неспособность решать проблемы страны.
Республиканский Совет ПСРМ поручает парламентской фракции инициировать отставку этого бесполезного и вредного правительства.
Республиканский Совет ПСРМ призывает граждан страны, политические партии, общественные организации и профсоюзы к объединению усилий по борьбе с режимом.
Только общенародные усилия и действия могут поставить власть на место, заставить уважать всех граждан страны.
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