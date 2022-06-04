ПСРМ призывает граждан подняться на борьбу против бедности, некомпетентности и преследования инакомыслящих

В субботу, 4 июня, Партия социалистов Республики Молдова созвала Республиканский совет. На заседании Совета была дана политическая оценка сложившейся в Республике Молдова ситуации и выработаны решения по дальнейшим действиям партии.

По итогам заседания принята Декларация Республиканского совета ПСРМ. Приводим ее текст полностью.

Республиканский Совет ПСРМ констатирует полный провал партии PAS Майи Санду, правительства Гаврилицэ, в экономике, сельском хозяйстве, инфраструктуре, образовании и медицине, социальной политике.

Не существует ни одной сферы деятельности, где временщики от PAS продемонстрировали хоть сколько-нибудь значимые результаты.

За полное отсутствие действий партии власти, за некомпетентность и безответственность чиновников PAS платят тяжёлую цену граждане Молдовы.

Людей из самой бедной страны Европы обрекли на самые высокие цены и тарифы, рекордную инфляцию и безнадёжность.

Год назад ПСРМ предупреждала граждан страны о том, что Майя Санду не сможет дать людям хлеб и предложит обществу пропаганду и дешевые зрелища.

Так и произошло. Власть PAS скатилась в режим, расправляющийся с неугодными, инакомыслящими, оппозицией в худших традициях режима Владимира Плахотнюка.

Бандитское отстранение генпрокурора Стояногло, заказные уголовные дела на Марчела Ченушэ, Раду Мудряка и многих других представителей оппозиции, в том числе депутатов парламента, председателей районов и примаров городов.

Действия режима увенчались телевизионной расправой над пятым Президентом РМ, почетным председателем партии Игорем Додоном.

Республиканский Совет ПСРМ убеждён в том, что за противоправными действиями в отношении Игоря Додона стоит нынешний президент Майя Санду.

Игорь Додон должен быть освобождён и реабилитирован. А виновные в организации заказных дел должны быть привлечены к ответственности.

ПСРМ выражает решительный протест в связи с проведением органами правопорядка «изъятия финансовых документов» в офисе Республиканского штаба ПСРМ. Расцениваем это как попытку грубого давления и препятствование деятельности крупнейшей оппозиционной партии страны.

Это мероприятие было проведено именно в тот момент, когда в парламенте принимались законы и назначения, которые ставят под угрозу свободу слова, безопасность и суверенитет страны.

Чинимый правящим режимом беспредел призван отвлечь внимание от катастрофической ситуации в экономике страны, когда каждый день растут цены на газ, топливо, продукты питания, и когда правительство демонстрирует свою полную некомпетентность в решении проблем, стоящих перед страной и обществом.

Особенно циничной выглядит атака на оппозицию в ситуации, когда правящий режим совершает шаги, которые ведут к установлению диктатуры, подчинению страны иностранным государствам, а также к возможному вовлечению нейтральной Молдовы в военные конфликты.

Не менее опасным является внесение поправок в закон «О дезинформации», что фактически приведёт к установлению тотальной политической цензуры и одностороннему освещению событий в стране и за рубежом.

Мы не поддадимся давлению, не изменим нашу позицию и не прекратим акции протеста против обанкротившегося антинародного режима.

Правительство Гаврилицэ продемонстрировало свою полную неспособность решать проблемы страны.

Республиканский Совет ПСРМ поручает парламентской фракции инициировать отставку этого бесполезного и вредного правительства.

Республиканский Совет ПСРМ призывает граждан страны, политические партии, общественные организации и профсоюзы к объединению усилий по борьбе с режимом.

Только общенародные усилия и действия могут поставить власть на место, заставить уважать всех граждан страны.