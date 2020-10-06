ПСРМ: Призываем жителей страны объединиться вокруг Игоря Додона!

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Партия социалистов Республики Молдова заявляет о поддержке независимого кандидата Игоря Додона на пост Президента Республики Молдова. Об этом говорится в заявлении формирования, распространённом во вторник, 6 октября.

– Мы знаем его как человека, последовательно выступающего за молдавскую государственность, традиционные ценности, объединение страны и межэтнический мир в нашем обществе. Игорь Додон – профессиональный и компетентный экономист, досконально знакомый с потребностями и нуждами народного хозяйства страны. Партия социалистов поддерживает все инициативы, выдвинутые Игорем Додоном в его избирательной программе: социальная защита населения, развитие и модернизация системы здравоохранения, демографическая политика, укрепление и совершенствование системы образования, реабилитация сельской местности, индустриализация и развитие аграрного сектора, модернизация транспортной инфраструктуры, – отмечается в декларации.

Партия социалистов всегда выступала в поддержку молдавской государственности, идентичности, нейтралитета и мирного объединения страны. Крайне необходимой ПСРМ видится конституционная реформа в области юстиции и запрет «политического туризма», а в целях укрепления гражданского и межэтнического мира социалисты считают необходимым принятие новой редакции Закона о функционировании языков, в котором молдавский язык сохранил бы статус единого государственного языка на территории страны, а русский стал бы официальным языком межэтнического общения.

– Мы поддерживаем курс на взвешенную внешнюю политику, на укрепление отношений с Российской Федерацией и Европейским союзом, а также с нашими ближайшими соседями – Румынией и Украиной. ПСРМ выступает за сохранение и укрепление нейтрального статуса Республики Молдова и за активное участие РМ в новых интеграционных проектах на постсоветском пространстве, таких как Евразийский Экономический Союз. Напоминаем, что именно при президентстве Игоря Додона Молдова получила официальный статус наблюдателя в ЕАЭС и подписала Меморандум о сотрудничестве с этой организацией. Партия социалистов убеждена: только Игорь Додон способен реализовать эту программу и довести до конца начатые преобразования. Его опыт, характер и жизненная позиция востребованы именно сегодня, в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19, внутренних и внешних угроз для государственности нашей страны, – заключается в заявлении ПСРМ.

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