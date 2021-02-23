ПСРМ приветствует решение КС и призывает Санду вернуться в правовое поле

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Партия социалистов приняла к сведению решение Конституционного суда Молдовы, который постановил, что Майя Санду нарушила Конституцию, повторно выдвинув Наталью Гаврилицэ на пост премьер-министра. Социалисты отмечают, что, несмотря на многочисленные попытки оказать давление на судей КС, в том числе со стороны некоторых элементов за пределами страны, Конституционный суд сохранил последовательность в принятии решений.

В частности, сегодняшний вердикт КС в ПСРМ называют логичным в свете прежних решений Суда, в том числе от 6 августа 2020 года, когда КС постановил, что глава государства обязан выдвинуть предложенного сформированным парламентским большинством кандидата.

– Президент Майя Санду нарушила конституционную норму сознательно, придумав “тузы в рукаве”, как это делали во времена грустной славы представители альянсов “За европейскую интеграцию”. Санду научилась подминать Конституцию у своих бывших коллег по АЕИ, когда входила в состав правительств, захвативших государство, – отмечают социалисты.

В ПСРМ подчёркивают, что многие действия Санду на посту президента являют собой превышения полномочий, нарушения и попытки узурпации власти в стране, а также желание снова захватить государственные учреждения. Социалисты напоминают президенту, что никто не может быть выше закона и Конституции. Они призывают Санду вернуться в правовое поле, а всех политических деятелей – продолжить цивилизованный диалог для определения оптимального решения для выхода из кризиса.

– Политики должны не торговать иллюзиями, а предложить действия для улучшения жизни людей, – подытожили в партии.

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