ПСРМ предупреждает о новой попытке рейдерского захвата районной администрации

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Вице-председатель парламента, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча провел сегодня совместный брифинг с председателем Рышканского района Василием Секриеру от ПСРМ и его адвокатом Анжелой Прокопчук. На брифинге было рассказано о новой попытке центральных властей в Кишиневе подчинить себе местную публичную администрацию через фабрикацию уголовного дела.

Местное представительство Национального антикоррупционного центра открыло дело против председателя Рышканского района Василия Секриеру по факту якобы незаконного приобретения служебной квартиры на средства районного совета, который и остаётся собственником жилья. Несмотря на то, что неоднократные предварительные проверки этой покупки показали ее полную прозрачность, правящий режим всё же решил открыть уголовное дело. Следует отметить, что ранее районный совет на тех же законных основаниях приобрел служебные квартиры для других чиновников — например, прокурора, однако претензии высказываются только в адрес Василия Секриеру от Партии социалистов. Это говорит о политическом характере дела.

Влад Батрынча выразил возмущение неприкрытым давлением режима на местные власти, сравнив дело Василия Секриеру с ранее возбужденным уголовным делом в отношении председателя Кагульского района Марчела Ченушэ, тоже от Партии социалистов.

ПСРМ считает, что центральные власти намерены поставить на колени независимые местные власти, игнорируя тот факт, что за местных избранников голосовали граждане нашей страны. Батрынча потребовал от режима прекратить правовой беспредел в стиле Плахотнюка и соблюдать Конституцию и законы Молдовы.

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