ПСРМ представила социальную программу своего антикризисного плана (ВИДЕО)

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Депутаты парламента Владимир Односталко и Алла Дарованная представили сегодня социальную программу антикризисного плана, разработанного Партией социалистов.

Депутат ПСРМ Алла Дарованная отметила, что предлагаемая стратегия в области социальной защиты направлена ​​на формирование адаптированной к ситуации социальной системы, которая призвана поддержать население во время кризиса и обеспечить гражданам достойную жизнь.

По словам депутата, предлагается предоставлять единовременную финансовую помощь получателям пенсий и социальных пособий, не превышающих 5 тыс. леев; повысить социальные выплаты инвалидам и получателям минимальных пенсий; увеличить на 5% пособия на детей до трех лет и распространить их на детей до пяти лет; установить пенсии всем гражданам, достигшим 65 лет; создать Фонд социальной помощи, проводить ежеквартальную индексацию пенсий в соответствии с прогнозируемым НБМ уровнем инфляции, а не на основе динамики инфляции за последний год, что защитит пенсионеров от эффекта снижения покупательной способности лея, и т. д.

Кроме того, антикризисный план предусматривает действия по стимулированию рынка труда путем реализации программ поддержки неполных семей, одиноких родителей, предоставления льгот для трудоустройства молодежи, запрета на увольнение работников предпенсионного возраста, и др. При этом в качестве первоочередной меры предлагается предоставить работодателю возможность проведения стимулирующих выплат для работников.

Социалисты придают большое значение политике заработной платы. Первоочередной задачей является изменение механизма установления минимальной зарплаты для ее повышения, установление личного освобождения в размере 12 минимальных зарплат для малооплачиваемых работников; повышение зарплаты для разных категорий сотрудников; ограничение зарплаты руководителей органов госрегулирования, усиление контроля зарплаты руководителей госпредприятий и т. д.

Владимир Односталко отметил, что социалисты уделяют особое внимание демографической ситуации в стране.

– Мы видим, что, к сожалению, рождаемость в Молдове падает и уступает смертности. Более того, нашей стране угрожает вымирание – нужно называть вещи своими именами. Государство должно проводить политику, мотивирующую людей на создание семей и увеличение рождаемости, – сказал депутат.

Он напомнил, что социалисты разработали национальную программу «Молдавская семья», которая предусматривает, прежде всего, меры по обеспечению доступного здравоохранению родителей и детей.

– Институт семьи должен быть в центре внимания государства. Необходимо принять на государственном уровне программу «Семейный капитал», чтобы обеспечить финансовый запас прочности семей с детьми. Нужно проводить политику поддержки многодетных семей, обеспечения молодых семей жильем, достойных государственных выплат для каждого ребенка, – подчеркнул социалист.

Отдельное направление социальной программы ПСРМ посвящено системе здравоохранения. По словам депутата, необходимо повысить качество системы здравоохранения на уровне как городов, так и регионов, а также реформировать государственные больницы: «Больница должна предоставлять качественные медуслуги, а не выдавать путевку на кладбище».

Необходима поддержка медицинских кадров, в том числе путем совершенствования системы оплаты труда, а медобразование должно быть бесплатным. «Профессия медицинского работника должна быть почетной. Здоровье граждан – это приоритет».

Важным считают социалисты также совершенствование системы обеспечения граждан необходимыми медикаментами, доступными по ценам.

Владимир Односталко напомнил, что ранее ПСРМ уже представила экономический блок антикризисного плана.

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