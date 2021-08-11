ПСРМ: Предпринимается новая циничная попытка захватить государство и узурпировать власть в интересах одной партии

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Назначения на должности в правовые органы, в том числе в НАЦ, без конкурса означают политизацию и политическое подчинение этих структур, а также установление политического контроля над правосудием. Об этом говорится в заявлении Партии социалистов. Общество хочет деполитизировать эти структуры, отмечают в ПСРМ, чтобы они действовали независимо от политических партий, законодательной и исполнительной власти.

– К сожалению, мы являемся свидетелями очень опасного процесса подчинения институтов права и правосудия политической партии. Мы столько лет боролись за освобождение страны от режима, захватившего государственные институты, – и вот сейчас мы приходим к ситуации, когда предпринимается новая циничная попытка захватить государство и узурпировать власть в интересах одной партии, – отмечается в декларации формирования.

Социалисты подчёркивают, что такие инициативы, от которых наша страна отказалась несколько лет назад, должны широко обсуждаться в обществе и, прежде чем быть представленными для голосования депутатам, должны пройти экспертизу Венецианской комиссии.

– Мы будем настаивать на необходимости сохранения независимости юридических и судебных институтов, а также на том, чтобы эти структуры управлялись профессионалами, которые не подчиняются какой-либо партии или любой другой силе. Мы будем использовать все демократические инструменты для защиты независимости судебной власти и будем выступать против захвата государства. Мы видим, что проекты так называемой «реформы правосудия» критикуют даже близкие к этой партии эксперты. Мы также знаем, что эти антидемократические проекты озадачили и вызвали недовольство многих западных послов, и нас удивляет их молчание по этому поводу, – отмечается в заявлении ПСРМ.