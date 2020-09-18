ПСРМ предлагает разработать программу модернизации санитарных блоков во всех школах страны

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Об этом на своей странице в соцсети написал председатель парламентской фракции Партии социалистов Корнелиу Фуркулицэ.

– Помимо многочисленных инициатив по поддержке образовательной системы страны, ПСРМ предлагает разработать программу модернизации всех санитарных блоков в учебных заведениях по всей республике. Просим Министерство образования подготовить этот проект в кратчайшие сроки, чтобы через несколько лет ни в одной школе не было подобных проблем, унаследованных из средних веков, – отметил он.

Заявление последовало после критики по поводу вчерашнего открытия санитарного блока в одной из школ Рышканского района. Фуркулицэ посоветовал этим политикам и блогерам не смеяться, а лично посетить дворовые туалеты, в которые ходят дети во многих населенных пунктах.

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