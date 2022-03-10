ПСРМ предлагает облегчить доступ местных предприятий к госзакупкам

ПСРМ предлагает облегчить доступ местных предприятий к госзакупкам

Депутаты ПСРМ зарегистрировали в парламенте законопроект, который предусматривает упрощение доступа местных экономических агентов к процедуре государственных закупок.

Авторы проекта предлагают, чтобы при оценке и сравнении предложений по договорам товаров и работ, оценочная стоимость которых составляет до 2 млн леев, власть применяла льготную маржу в пользу отечественных товаров и услуг, не превышающих 15% от цены наилучшего предложения. По мнению социалистов, эта поправка обеспечит доступ к государственным закупкам для микро-и малых предприятий.

Кроме того, для товаров, производимых предприятиями общества слепых, общества инвалидов и ассоциации глухих, производственным цехом Республиканской психиатрической больницы, пенитенциарными учреждениями, а также для экологических продовольственных товаров льготная маржа не должна превышать 20% от цены лучшего предложения.

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