ПСРМ: Правящий режим стремится через подконтрольную прессу отвлечь внимание людей от острых проблем

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Партия социалистов осуждает фейк, запущенный сегодня некоторыми политизированными средствами массовой информации, обслуживающими правящий режим. В анонсе, опубликованном Генеральной прокуратурой по теме расследования ряда действий в 2008 году, не было указано никаких имен. В обязанности служителей закона входит проверка и установление истины, хотя данная тема была вброшена в публичное пространство много раз, в том числе режимом Плахотнюка, отмечают в ПСРМ.

– Мы понимаем стремление правящего режима отвлечь через контролируемую прессу внимание людей от острых общественных проблем, таких как: ежедневный рост цен на топливо, удорожание хлеба и других продуктов питания, повышение цен на стройматериалы и др. Путем тенденциозного толкования некоторых вопросов антинародный правящий режим пытается скрыть недовольство населения ограничительными мерами, введенными властью, и неумелым управлением пандемическим кризисом, – говорится в заявлении партии.

Партия социалистов призывает средства массовой информации быть корректными при публикации сообщений и не спекулировать фактами или же не выдумывать того, что не соответствует действительности.

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