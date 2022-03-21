ПСРМ: Правительство РМ занимается пиаром вместо реальной помощи беженцам

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Вице-спикер парламента, исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча провёл совместный брифинг с председателями двух районов от ПСРМ – Марчелом Ченушэ от Кагульского района и Василием Максимом от района Штефан-Водэ. Выступавшие указали на отсутствие должной поддержки со стороны правительства Молдовы в деле оказания помощи беженцам из Украины.

С первых же дней конфликта на территорию Молдовы стали прибывать тысячи людей, и нагрузка по их размещению и содержанию целиком легла на местные администрации. Большую помощь продолжают оказывать экономические агенты и неравнодушные граждане, однако центральные власти подключились гораздо позже и в достаточно странной форме.

Во-первых, правительство в лице госканцелярии решило сначала «авторизовать» центры размещения беженцев в районах, чтобы затем выделить им финансирование из бюджета. Однако расходы, понесённые местными администрациями до момента авторизации, не подлежат компенсированию из Центра, что вызывает недоумение у властей, которые потратили немалые деньги из своих достаточно скромных средств и рассчитывали на возмещение из госбюджета.

Во-вторых, половина районных администраций не получила от правительства никакого ответа на просьбу о выделении средств, а другая половина получила гораздо меньше, чем просила – от 10% до 40% от необходимой суммы.

Влад Батрынча сказал о недопустимости политизации такой острой сегодня социальной проблемы, как приток беженцев. В такой ситуации, уверен вице-спикер, и центральные, и местные власти, и оппозиция должны сплотиться для выхода из кризиса, и нельзя делать жестких заявлений геополитического характера.

Вместо этого власти Молдовы предпочитают пиариться вокруг центра размещения беженцев на MoldExpo, который они фактически отобрали у муниципальной власти, чтобы создать красивую картину для зарубежных партнеров. Кроме того, сказал Батрынча, представители госканцелярии в районах проявляют высокомерие и нежелание вникать в местные проблемы, вместо этого мечтая о том, как бы занять кресла председателей районов.

Исполнительный секретарь ПСРМ призвал центральные власти спуститься с небес на землю, посетить районы и изучить проблемы людей непосредственно на местах. Он указал на то, что запрошенные районными администрациями суммы достаточно умеренные, поэтому у правительства нет никаких причин отказывать местным властям и демонстрировать пренебрежение.

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