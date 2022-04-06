ПСРМ поздравила российских партнёров с 30-летием установления дипломатических отношений между Молдовой и Россией

Исполнительный комитет Партии социалистов Республики Молдова поздравил своих российских партнёров с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между нашими странами.

– 30 лет — лишь небольшой отрезок времени, на самом деле история нашей дружбы и сотрудничества насчитывает несколько столетий. Братские народы Молдовы и России, объединенные православной верой, общностью истории и близкими культурами, всегда жили в мире и согласии.

30-летие дипломатических отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией — хорошая возможность оглянуться и проанализировать наши достижения и успехи, понять и исправить сделанные ошибки. Но это и достаточная основа для дальнейшего планирования взаимовыгодного сотрудничества на благо народов наших стран.

Наши страны располагают широкими возможностями для укрепления и расширения партнёрских отношений в политической и экономической сферах на основе доверия и взаимопонимания.

Партия социалистов с удовлетворением отмечает, что межпартийное взаимодействие с «Единой Россией» и «Справедливой Россией — За правду» служит дополнительным фактором развития и укрепления стратегического сотрудничества Молдовы и России. Партия социалистов будет прилагать максимум усилий для сохранения положительной динамики в двусторонних отношениях, – говорится в распространённом заявлении.