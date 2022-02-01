ПСРМ поздравила работников местного публичного управления с профессиональным праздником

Партия социалистов направила поздравления работникам местного публичного управления, примарам, советникам всех уровней – всем тем, кто обеспечивает бесперебойную работу сотен населенных пунктов нашей страны, по случаю Дня местной автономии и работника местного публичного управления.

– Именно вы организуете слаженную работу всех местных структур, решение насущных задач и порядок в территориях. Вы, как никто другой, знаете проблемы и нужды граждан, от вас зависит не только благополучие жителей, но и будущее села, района, республики в целом.

К сожалению, сегодня ваша работа осложняется не только пандемическим кризисом, но и тяжелыми последствиями энергетического и экономического кризисов, вам приходится принимать сложные решения в критической финансовой ситуации.

Мы благодарим вас за ваш ежедневный труд в сегодняшних непростых условиях, за ваш профессионализм, за вашу ответственность и внимание к нуждам жителей городов и сел!

Мы желаем вам крепкого здоровья и профессиональных успехов, а также процветания населенным пунктам, которые вы представляете!, – говорится в сообщении.