ПСРМ: Последовательно выступаем за улучшение условий жизни и труда наших людей

Партия социалистов обратилась к гражданам страны с посланием по случаю Первомая.
В этот прекрасный весенний день хочется пожелать нашим людям мира, душевного тепла, здоровья, доброты, созидания и благополучия.
Первое мая по праву считается одним из любимых праздников, когда мы чествуем всех, кто трудится на фабриках и в поле, у школьной доски и за рулём, кто ухаживает за больными и охраняет правопорядок.
Это без преувеличения праздник всего общества, ведь каждый из нас, начиная со школьной скамьи, вносит свой посильный вклад в развитие родной страны.
Сегодня мы переживаем трудные времена, но, как бывало и раньше, мы сумеем всё преодолеть ради процветания родной Молдовы.
А Партия социалистов была, есть и будет рядом с народом! Мы всегда выдвигали конкретные предложения, направленные на повышение благосостояния трудящегося населения. Это повышение зарплат в бюджетной сфере, в первую очередь в системе здравоохранения, в том числе индексация зарплат врачам и дополнительные выплаты за ночное дежурство.
Партия социалистов последовательно выступает за улучшение условий жизни и труда наших людей, за индексацию зарплат и пенсий, создание новых рабочих мест и гарантированную защиту прав трудящихся. Мы также выступаем за укрепление социального партнерства в сфере труда и за ослабление бюрократического бремени на деятельности профсоюзов.
Партия социалистов всегда на страже интересов народа!
С праздником, дорогие друзья! – говорится в сообщении.
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