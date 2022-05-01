ПСРМ: Последовательно выступаем за улучшение условий жизни и труда наших людей

Партия социалистов обратилась к гражданам страны с посланием по случаю Первомая.

В этот прекрасный весенний день хочется пожелать нашим людям мира, душевного тепла, здоровья, доброты, созидания и благополучия.

Первое мая по праву считается одним из любимых праздников, когда мы чествуем всех, кто трудится на фабриках и в поле, у школьной доски и за рулём, кто ухаживает за больными и охраняет правопорядок.

Это без преувеличения праздник всего общества, ведь каждый из нас, начиная со школьной скамьи, вносит свой посильный вклад в развитие родной страны.

Сегодня мы переживаем трудные времена, но, как бывало и раньше, мы сумеем всё преодолеть ради процветания родной Молдовы.

А Партия социалистов была, есть и будет рядом с народом! Мы всегда выдвигали конкретные предложения, направленные на повышение благосостояния трудящегося населения. Это повышение зарплат в бюджетной сфере, в первую очередь в системе здравоохранения, в том числе индексация зарплат врачам и дополнительные выплаты за ночное дежурство.

Партия социалистов последовательно выступает за улучшение условий жизни и труда наших людей, за индексацию зарплат и пенсий, создание новых рабочих мест и гарантированную защиту прав трудящихся. Мы также выступаем за укрепление социального партнерства в сфере труда и за ослабление бюрократического бремени на деятельности профсоюзов.

Партия социалистов всегда на страже интересов народа!

С праздником, дорогие друзья! – говорится в сообщении.