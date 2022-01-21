ПСРМ: Поправки в Закон “Об адвокатуре” – атака на независимость адвокатов

ПСРМ: Поправки в Закон “Об адвокатуре” – атака на независимость адвокатов

Поправки ПДС в Закон “Об адвокатуре” представляют собой атаку на независимость адвокатов. Об этом на брифинге для прессы говорили депутаты ПСРМ, а также председатель Союза адвокатов РМ Дорин Попеску. 

В частности, как отметил социалист Адриан Лебединский, решение аннулировать гарантии адвокатов преследует цель помешать им защищать своих клиентов в суде.

– У этих поправок нет ясности. Путём аннулирования гарантий адвокатов, предусмотренных в Законе “Об адвокатуре”, преследуется цель сделать так, чтобы адвокаты не могли защищать своих клиентов, – сказал он. 

Василий Боля также уверен в том, что данные поправки были разработаны для оказания давления на адвокатов. Он призвал власть одуматься и отозвать предлагаемые изменения.

В то же время председатель Союза адвокатов Дорин Попеску подчеркнул, что руководство страны не обсуждало данные изменения с теми, кого они непосредственно касаются. Адвокаты требуют проведения консультаций по данному проекту. Более того, он сообщил, что прокуроры начали составлять “чёрный список”, куда включают тех, кто объявил забастовку в связи с предлагаемыми ПДС поправками.

Несмотря на возмущение оппозиции и адвокатов парламентское большинство включило в повестку заседания проект о внесении поправок в Закон “О прокуратуре”.

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