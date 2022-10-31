ПСРМ: Полицейский произвол по отношению к мирным протестующим абсолютно недопустим!

Партия социалистов Республики Молдова категорически осуждает действия властей страны в отношении участников воскресной акции протеста в центре Кишинёва. “Каждое политическое формирование имеет законное право на проведение мирных маршей и митингов. Заграждение маршрута следования колонны двойным полицейским кордоном, агрессивные действия по отношению к протестующим, в том числе, пожилым людям, является прямым беззаконием. Ни одно правительство не позволяло себе подобных действий”, – говорится в заявлении ПСРМ.

– Хотим напомнить нынешним руководителям Молдовы, что в 2018 году они возмущались действиями полиции в День независимости Молдовы, когда протестующие, включая нынешнего президента Майю Санду, пытались сорвать официальное мероприятие по возложению венков к памятнику Штефану Великому. В это воскресенье протестующие не пытались сорвать ни одно мероприятие с участием первых лиц государства – они пытались реализовать своё законное право на протестный митинг в воскресный день. Налицо использование двойных стандартов по отношению к себе и к гражданам страны, придерживающихся противоположных взглядов.

Партия социалистов Республики Молдова считает мирные протесты законным правом каждого гражданина страны. Абсолютно недопустим полицейский произвол по отношению к мирным протестующим, высказывающим политические требования и не совершающим актов вандализма в отношении государственных учреждений, подобно протестующим в 2020 году.

Требуем от МВД предоставить информацию относительно тех, кто отдавал приказы, которые провоцировали необоснованное насилие по отношению к мирным протестующим, а также призываем Генеральную прокуратуру РМ дать правовую оценку руководству министерства внутренних дел РМ и действиям полицейских, применявших подобные меры по отношению к протестующим в воскресенье, 30 октября 2022 года. Каждый полицейский, участвовавший в насильственных действиях против граждан Молдовы, должен быть привлечён к ответственности, – отмечают социалисты.