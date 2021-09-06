ПСРМ: Пока правящий режим тратит миллионы леев из госбюджета на парады и концерты, учителя вынуждены из своего кармана платить за тесты

ПСРМ: Пока правящий режим тратит миллионы леев из госбюджета на парады и концерты, учителя вынуждены из своего кармана платить за тесты

Члены Исполнительного комитета Партии социалистов проанализировали на сегодняшнем заседании последние противоречивые решения, принятые новым режимом, а также их негативное влияние на население страны. 

Наблюдается тревожная тенденция к росту цен на большинство товаров, в том числе на топливо, что имеет отрицательные последствия и вызывает недовольство граждан, констатировали в ПСРМ.

– Мы также видим недостатки в методах борьбы с пандемическим кризисом. В то время как правящий режим организует парады и концерты, на которые тратит миллионы леев из госбюджета, работники сферы образования вынуждены из своего кармана оплачивать тесты на COVID-19, – отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон. 

Напомним, в конце этой недели состоится заседание Республиканского совета партии.

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