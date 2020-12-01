ПСРМ поддержит главные бюджетно-налоговые законы страны

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Депутаты ПСРМ подтвердили готовность поддержать проекты основных бюджетно-налоговых законов страны. Этот, а также другие актуальные вопросы парламентская фракция социалистов обсудила на сегодняшнем заседании с участием президента Игоря Додона.

ПСРМ решила поддержать в постоянных комиссиях утвержденные правительством в понедельник проекты бюджетно-налоговой политики, государственного бюджета и бюджетов медицинского социального страхования.

– Эти важные законы должны быть приняты до конца года, чтобы они были промульгированы и вступили в силу с 1 января 2021 года. Было бы большой безответственностью оставлять страну без основных финансово-бюджетных законов, тем более, что в госбюджет заложено повышение заработной платы в бюджетной системе с 1 января. Кроме того, предусмотрено несколько финансовых улучшений, которые будут способствовать не только благополучию людей, но и развитию бизнеса, – сказал Игорь Додон.

Фракция ПСРМ приняла к сведению отказ Майи Санду взять на себя ответственность за правление страной.

– Мы считаем, что решение избранного президента – это либо предательство ее собственных избирателей, которым она пообещала предпринять определенные действия, либо страх управления страной во время пандемического кризиса. Мы по-прежнему готовы поддержать правительство, предложенное Майей Санду, если оно будет состоять из профессионалов, и мы настоятельно призываем ее начать обсуждения со всеми парламентскими группами по этому поводу, – отметили в Партии социалистов.

В то же время депутаты ПСРМ выразили озабоченность по поводу напряженной ситуации в районах левобережья Днестра.

– Необоснованные заявления в адрес жителей Приднестровья, которых называют «сепаратистами», а также другие недружественные высказывания в адрес России породили различные анализы и сценарии, которые предполагают опасность размораживания конфликта на Днестре, – сказал Корнелиу Фуркулицэ, глава парламентской фракции ПСРМ. Он подчеркнул, что всё общество, и прежде всего представители власти и политики, должны быть более осторожными в своих заявлениях и действиях, чтобы избежать возникновения нового конфликта на востоке страны.

Депутаты ПСРМ делают ставку на взвешенную внешнюю политику, без резких скачков в ту или иную сторону, которые могли бы нанести серьезный ущерб Молдове.

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