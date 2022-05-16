ПСРМ: ПДС осуществила рейдерский захват Кагульского района

0

Маски сброшены: власть показала всей стране, что она продвигает свои политические интересы через злоупотребления, беззакония и сфабрикованные уголовные дела с ярко выраженным политическим привкусом. Об этом говорится в заявлении ПСРМ. “С самого начала мы предупреждали, что весь этот цирк с масками и выдуманным уголовным делом на председателя Кагульского района Марчела Ченушэ имеет только одну цель – чтобы ПДС получила руководство районом путем беспредела”, – констатируют социалисты.

Нынешний режим во главе с Майей Санду уже даже не скрывает, что использует весь арсенал противоправных действий бывшего олигархического режима Плахотнюка. Те же люди, которые стоят за беззакониями, десятки политически аффилированных прокуроров в масках и с автоматами, контролируемое правосудие, пропаганда в СМИ, давление и попытки запугать всё общество, отмечают в ПСРМ.

– Сегодня режим Санду совершил новое злоупотребление. На основании заведомо сфабрикованного уголовного дела советники ПДС путём рейдерской атаки захватили руководство районом. У нас есть информация о том, что независимых советников шантажировали, чтобы они поддержали этот беспредел. Также наши коллеги из Кагула сообщили, что путём замены руководства района ПДС намерена скрыть большое количество нарушений, совершённых избранниками от этой партии. Мы осуждаем это беззаконие, равно как и вмешательство центральной власти в дела местного публичного управления. Мы выступаем против стремления режима Санду установить в государстве вертикаль власти, разрушающую местную автономию и ухудшающую жизнь его граждан. ПСРМ будет использовать все демократические инструменты, чтобы восстановить в должности нашего коллегу Марчела Ченушэ. Правда, справедливость и закон должны быть превыше всего! – заключается в заявлении Партии социалистов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.