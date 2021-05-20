ПСРМ озабочена вмешательством иностранных послов во внутренние дела страны

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Лидер парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ считает, что встречи посла США с генеральным прокурором и директором СИБ представляют собой нарушение дипломатических норм и прямое давление на госведомства.

– Это давление не только на прокурора, но и на иные государственные институты. Сомневаюсь, что в ходе этих встреч обсуждается погода. Это элемент давления, чтобы показать, “кто здесь хозяин”. Это опасный элемент, потому состоялись встречи не только с генеральным прокурором, но и представителями других государственных силовых ведомств. Посол США был в СИБ, других структурах. Другие дипломаты не ведут себя подобным образом. Представьте себе, если бы посол России отправился на встречу с генеральным прокурором. Был бы большой скандал, — заявил социалист.

По словам Фуркулицэ, дипломаты ЕС и США открыто демонстрируют симпатию к определенным политическим силам.

– Они дают сигнал, что эти поддержаны нами, а эти – нет. Пытаются учить нас, что такое хорошо, а что такое плохо, вопреки всем дипломатическим нормам, — добавил он.

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