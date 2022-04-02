ПСРМ открыла Высшую партийную школу для идеологических работников

0

В Вадул-луй-Водэ проходит двухдневный тренинг в рамках Высшей партийной школы Партии социалистов Республики Молдова. Мероприятие проводится для сотрудников идеологических отделов территориальных организаций ПСРМ из всей республики.

Участники разделены на две группы, каждой из которых предстоит пройти обучение по таким направлениям, как основы идеологической деятельности, работа в социальных сетях, составление пресс-релизов, работа со СМИ и местными властями, брендинг, риторика, невербальная и эффективная коммуникация, антикризисное управление, проведение предвыборных кампаний и опросов.

Занятия по данным темам проводят представители ПСРМ и ПКРМ, а также другие специалисты в указанных областях. Перед началом работы Высшей партийной школы к слушателям с приветственной речью обратился Исполнительный секретарь Партии социалистов Влад Батрынча. Он отметил своевременность и важность открытия Школы и пожелал всем успехов и хороших результатов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.