ПСРМ: Отчёт правительства Гаврилицы – это насмешка над населением страны

Партия социалистов возмущена той катастрофической социально-экономической ситуацией, к которой всего за год правления привело Республику Молдова правительство партии ПДС. Ни одна власть за последние более чем 30 лет не проявляла такой безответственности, некомпетентности, такого наплевательского отношения к судьбе своей страны и своего народа. Об этом говорится в декларации ПСРМ.

– Как насмешку над населением страны можно расценивать и отчет правительства об итогах года деятельности кабинета Натальи Гаврилицэ. Потому что исполнительная власть сделала все возможное для того, чтобы ограбить и унизить людей, довести большую часть граждан до нищеты, лишить жителей страны даже надежды на то, что им удастся пережить надвигающуюся зиму. Все большее количество граждан страны собирает чемоданы и уезжает из Молдовы.

Всего за год правления власть «добилась» закрытия университетов, потери порта и стадиона, разрушения крупнейших предприятий, доведения до банкротства сотен фермеров и малых предприятий по всей стране, вырубки садов и уничтожения лесных массивов, которые будут направлены в топку вопиющей безграмотности правительства. Вместо того, чтобы строить, преступная власть уничтожает наследие, созданное усилиями нескольких поколений.

Деструктивная деятельность правительства Натальи Гаврилицэ, не способного вести переговоры по приемлемым ценам на энергоресурсы и добиваться лучших условий для своих граждан, привела к взрыву инфляции в стране, стремительному росту тарифов на коммунальные услуги и цен на основные потребительские товары.

Из-за бездействия правительства ПДС и его неспособности справиться с ситуацией в сложнейшее положение попал агропродовольственный сектор страны. Власть игнорирует нужды отечественных производителей, лишая их государственной поддержки, что влияет на обеспечение население качественными продуктами питания по доступным ценам.

Режим ПДС с маниакальной настойчивостью продвигает сомнительные реформы без консультаций с широкой общественностью, устанавливает политический контроль над судебной системой и общественным телевидением, а после принятия двусмысленных поправок в Избирательный кодекс готовит массовые фальсификации выборов в свою пользу.

У правительства ПДС нет четкого и ясного видения будущего развития страны. Все так называемые реформы власти имеют разрушительный, не учитывающий реальную ситуацию в стране характер. Власть напоминает ребенка, который ломает игрушку, чтобы посмотреть, что там внутри.

ПСРМ требует отставки некомпетентного правительства, будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто принимал решения в ущерб национальной экономике и людям.

Являясь крупнейшей оппозиционной партией, ПСРМ представит в сентябре масштабный антикризисный план, в котором будут отражены все предложения, направленные на решение наиболее острых проблем Республики Молдова, – отмечается в заявлении Партии социалистов.