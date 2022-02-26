ПСРМ осуждает последние действия власти: Они заставляют нас думать, что правящий режим получил новые директивы из-за границы и отказался от идеи общественного единства

ПСРМ осуждает то, как действующий в нашей стране режим понимает характер нейтрального статуса РМ в ситуации с Украиной, а также явно предвзятое отношение к некоторым СМИ в нашей стране. Об этом говорится в заявлении Партии социалистов.

– Мы видим, как с вечера 25 февраля нынешнее руководство забыло о послании о нейтралитете и начало открыто бороться с некоторыми СМИ, закрывая при этом глаза на другие, открыто пропагандирующие ликвидацию Республики Молдова через объединение с Румынией. В этом контексте ПСРМ квалифицирует решение государственного режима приостановить деятельность редакции “Sputnik Молдова” и заблокировать доступ к ряду новостных сайтов, а также намерение закрыть несколько телеканалов как нарушение норм Конституции и статуса нейтральной страны.

Мы сожалеем о том, что власть неправильно понимает, что означают национальный консенсус и солидарность, к которым нас призывали несколько дней назад. Мы были полностью открыты для установления этого национального согласия, но теперь происходит внезапное изменение отношения, которое заставляет нас думать, что правящий режим получил новые директивы из-за границы и отказался от идеи общественного единства. Одним из ключевых пунктов соглашения депутатов ПСРМ с президентом Майей Санду и представителями правящей партии в целях достижения национального консенсуса был отказ от геополитических посылов, и этот пункт был в одностороннем порядке нарушен правящим режимом.

В то время как оппозиция, местная администрация и всё общество мобилизовались для прекращения паники и страха, для организации гуманитарных мероприятий, мы обнаруживаем, что пропагандисты с общественного телеканала «Молдова 1», а также нескольких частных телеканалов, аффилированных правящему режиму, способствуют разжиганию ненависти и расколу, последствия которых могут быть исключительно негативными.

Геополитические месседжи, разжигающие ненависть, в том числе национальную, настойчивые призывы к объединению Республики Молдова с другим государством не воспринимаются нормально обществом и раскалывают его в очень важный момент, когда мы все должны быть едины.

Мы просим руководство государства, а также все средства массовой информации проявить максимальную ответственность, взвешенность и большую мудрость, чтобы сохранить спокойствие и межэтнический мир в Республике Молдова. Любое решение, принятое на эмоциях или на основании указаний из-за границы, может нанести огромный ущерб нашей стране и мирным людям, которые ожидают улучшения качества жизни, а не разделения.

Только взвешенными и продуманными действиями в интересах граждан Республики Молдова можно сохранить достигнутый несколько дней назад национальный консенсус, – говорится в заявлении.