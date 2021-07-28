ПСРМ осуждает политическое подчинение правосудия и использование судей в политических интересах

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Партия социалистов Республики Молдова осуждает политическое подчинение правосудия и использование судей в политических интересах. Именно так следует рассматривать решение суда первой инстанции по гражданскому спору между депутатом ПСРМ Аллой Дарованной и советником президента Аллой Немеренко, констатируют в формировании.

– Наша коллега узнала из прессы о решении суда, которое касается её лично. Юридические подробности по этому делу будут представлены адвокатом, который обжалует решение первой инстанции. Однако обращаем внимание граждан на то, что заявления Аллы Дарованной о выдаче диплома о мастерате с отклонениями от закона были сделаны на основании официальных документов, предоставленных Минобразования и науки и Минздравом. Подчёркиваем, что в своём ответе Минобразования уточнило, что Алла Немеренко не посещала лекции по курсу мастерата, не сдавала вступительные и обязательные экзамены по окончании учёбы. Другой правовой нормы, на основании которой присуждается степень магистра, не существует. Таким образом, единственный естественный вывод в данном случае – то, что степень магистра Алле Немеренко была присвоена незаконно, – говорится в заявлении ПСРМ.

В последнее время, добавляют социалисты, “мы становимся свидетелями всё большего числа случаев, когда правосудие политически подчиняется новой власти”.

– ПСРМ рассчитывает на свободное и справедливое правосудие, которое не будет зависеть от политических факторов. Таковы ожидания большинства людей в нашей стране, которые хотят видеть честных и справедливых судей, и надеются, что их решения будут строго основываться на законе, – заключается в декларации.

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