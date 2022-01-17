ПСРМ осуждает оскорбительный демарш против Китайской Народной Республики

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Партия социалистов Республики Молдова решительно осуждает безответственное заявление ректора Дипломатического института при Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Олега Серебряна, который, несмотря на свой официальный статус, позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Китайской Народной Республики. Ничем не обоснованное утверждение о якобы существовании «двух Китаев»: КНР и «Китайской Республики», то есть Тайваня — это серьёзный оскорбительный демарш против Китайской Народной Республики, стратегического партнёра Республики Молдова, отмечают в ПСРМ.

– Хотим напомнить господину Серебряну, что Пекин оказал нашей стране неоценимую помощь в борьбе с пандемией, а кроме того, реализует в Молдове различные программы экономического и гуманитарного характера. Олег Серебрян обладает солидным дипломатическим стажем работы в таких странах, как Франция и Германия, поэтому его слова в адрес Китая нельзя считать случайностью или следствием неопытности. Партия социалистов считает его высказывание авантюрным и призывает Министерство иностранных дел и европейской интеграции выразить свою позицию по данному вопросу. Со своей стороны ПСРМ подтверждает курс на стратегическое партнёрство с Китаем и поддерживает территориальную целостность этой страны, – говорится в заявлении политформирования.

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