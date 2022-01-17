ПСРМ осуждает оскорбительный демарш против Китайской Народной Республики

ПСРМ осуждает оскорбительный демарш против Китайской Народной Республики

Партия социалистов Республики Молдова решительно осуждает безответственное заявление ректора Дипломатического института при Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Олега Серебряна, который, несмотря на свой официальный статус, позволил себе недипломатичное высказывание в адрес Китайской Народной Республики. Ничем не обоснованное утверждение о якобы существовании «двух Китаев»: КНР и «Китайской Республики», то есть Тайваня — это серьёзный оскорбительный демарш против Китайской Народной Республики, стратегического партнёра Республики Молдова, отмечают в ПСРМ.  

– Хотим напомнить господину Серебряну, что Пекин оказал нашей стране неоценимую помощь в борьбе с пандемией, а кроме того, реализует в Молдове различные программы экономического и гуманитарного характера. Олег Серебрян обладает солидным дипломатическим стажем работы в таких странах, как Франция и Германия, поэтому его слова в адрес Китая нельзя считать случайностью или следствием неопытности. Партия социалистов считает его высказывание авантюрным и призывает Министерство иностранных дел и европейской интеграции выразить свою позицию по данному вопросу. Со своей стороны ПСРМ подтверждает курс на стратегическое партнёрство с Китаем и поддерживает территориальную целостность этой страны, – говорится в заявлении политформирования. 

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