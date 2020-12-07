ПСРМ осуждает действия по дестабилизации ситуации и призывает депутатов к диалогу в парламенте

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Партия социалистов Республики Молдова выражает недоумение воскресной акцией, организованной рядом правых партий в центре столицы, вопреки антипандемическим нормам и логике здравого смысла. Политики, которые ежедневно критиковали правительство за большое и растущее количество положительных случаев COVID-19, нарушили запрет на собрания с участием более чем 50 человек. В итоге организаторы массовой акции провоцируют обострение пандемического кризиса, отмечают в ПСРМ.

В то же время социалисты констатируют отсутствие согласованности требований, которые звучали с трибуны в центре столицы.

– Одни призывали граждан к союзу с Румынией, другие – активно участвовать в парламентских выборах в соседней стране, третьи – к дополнительной помощи фермерам или усилению борьбы с коррупцией, четвертые скандировали лозунги отставки правительства и досрочных парламентских выборов. Однако странными кажутся лозунги вроде «Долой мафию», которые звучали последние 10 лет, учитывая, что среди участников демонстрации были именно те, кто руководил Республикой Молдова в последние 10 лет, когда государство было захвачено, были украдены миллиард и аэропорт, было отмечено множество противозаконных действий. Граждане не могут понять, как такие политики, как Павел Филип, Андриан Канду, Дорин Киртоакэ и другие, захватившие это государство с 2010 года, переодеваются в так называемых «борцов с мафией» и скандируют антикоррупционные лозунги. Это чистое лицемерие, – подчеркнули в формировании.

В заявлении отмечается, что ПСРМ была первой партией, которая неоднократно высказывалась за роспуск действующего парламента и за организацию досрочных выборов. Кроме того, депутаты-социалисты предложили провести неформальные обсуждения с четырьмя другими парламентскими партиями, чтобы разработать план действий по роспуску парламента и организации досрочных выборов.

– Таким образом, требование протестующих о проведении досрочных парламентских выборов подтверждает позицию социалистов, а также президента страны Игоря Додона, публично озвученную ранее. Подчеркивая, что досрочные парламентские выборы в 2021 году неизбежны, мы неоднократно призывали парламентские фракции к диалогу для определения шагов по организации досрочных выборов. В то же время мы осуждаем призывы некоторых протестующих к ликвидации государства Республика Молдова, а также шантаж, к которому пытаются прибегать отдельные политики. Мы считаем, что эти протесты направлены только на дестабилизацию политической ситуации, которая может вызвать хаос в стране, – заключается в декларации.

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