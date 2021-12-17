ПСРМ осуждает бандитские, “плахотнюковские” методы усмирения депутатов НСГ, которые использует “жёлтая власть”

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ПСРМ категорически осуждает попытку по устрашению и принуждению депутата Народного собрания Гагаузии к голосованию за ставленника «жёлтой власти». Об этом заявил сегодня на брифинге депутат от Блока коммунистов и социалистов Василий Боля.

Он напомнил, что вчера дома у депутата Народного собрания Гагаузии Степана Сориогло были проведены обыски. Социалист связывает это с тем, что НСГ уже в восьмой раз не может избрать председателя. Оба кандидата – Дмитрий Георгиевич Константинов и Виктор Николаевич Петров – не набирают достаточное количество голосов.

То, что произошло вчера с использованием прокуроров, эти маски-шоу являются актом устрашения и принуждения к тому, чтобы наш коллега проголосовал за ставленника «жёлтой власти» Дмитрия Константинова. То, что у депутата ничего не нашли и то, что его не задержали, доказывает, что предъявленные обвинения в его адрес надуманные, беспочвенные, – сказал Василий Боля.

Он отметил, что Степан Сариогло является депутатом уже третьего созыва НСГ, он избран по одномандатному округу в селе Кирсова и является непререкаемым авторитетом в селе.

Мы не допустим, чтобы по отношению к нему была проведена клеветническая кампания. ПСРМ категорически осуждает бандитские “плахотнюковские” методы, попытку усмирить депутатов НСГ, сделать их шёлковыми, людьми, которые будут прислушиваться к «жёлтой власти» в Кишинёве, – подытожил Боля.

Василий Боля выразил уверенность в том, что не только гагаузская общественность и граждане нашей страны, но и международные структуры дадут соответствующую оценку беззакониям по отношению к депутатам НСГ.

Власть пытается провести зачистку в НСГ. Это лишь первый шаг, следующим может стать упразднение полномочий НСГ, автономии, – сказал Боля, обращаясь к депутатам, которые поддерживают Дмитрия Константинова.

Он призвал их дистанцироваться от действий властей, которые используют прокуратуру как политическую дубинку.

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