ПСРМ опротестует в суде применение увеличенных тарифов на природный газ и теплоэнергию задним числом

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Кроме того, депутаты Блока коммунистов и социалистов будут настаивать на утверждении в срочном порядке мер по полной компенсации разницы в тарифах для всех потребителей газа и теплоэнергии для физических и юридических лиц, с тем чтобы не допустить роста цен на товары и полного обнищания населения. Они предлагают вернуться к прежним тарифам на природный газ для всех потребителей по состоянию до ноября прошлого года (около 5 леев м3), а разницу полностью оплатить за счет государства. Об этом говорится в заявлении Партии социалистов.

Ниже приводим его текст без сокращений:

Продолжается социальный геноцид, действующий режим все сильнее и сильнее бьет по гражданам страны, все быстрее опустошает карманы людей и стремительно разоряет народ. Цена на литр бензина подскочила до 23 леев, увеличившись всего за месяц более чем на 2,3 лея, а литр дизельного топлива уже стоит 20 леев, что почти на два лея больше, чем в прошлом месяце. Из-за некомпетентности и преступной безответственности правительства сегодня народ нашей страны получил очередной серьезный удар в результате значительного повышения тарифов на газ и теплоэнергию, которое вызовет новую цепочку роста цен на многие продукты, в том числе на хлеб и молочные продукты. Очевидно, что это политика настоящего геноцида по отношению к собственному народу со стороны правящего режима. В этих условиях депутаты Блока коммунистов и социалистов будут настаивать на утверждении в срочном порядке мер по полной компенсации разницы в тарифах для всех потребителей газа и теплоэнергии для физических и юридических лиц, с тем чтобы не допустить роста цен на товары и полного обнищания населения. Мы предлагаем вернуться к прежним тарифам на природный газ для всех потребителей по состоянию до ноября прошлого года (около 5 леев м3), а разницу полностью оплатить за счет государства. Бесчеловечные действия власти по отношению к собственным гражданам также должны стать предметом расследования прокуроров с точки зрения Уголовного кодекса. Это неизбежно рано или поздно произойдет. Однако сейчас нам срочно нужно сосредоточиться на мерах поддержки для всех граждан страны. Так как Национальное агентство по регулированию в энергетике приняло незаконное решение применить повышенные тарифы на газ и теплоэнергию задним числом, ПСРМ оспорит это решение в суде. Любой начинающий юрист знает, что принцип обратной силы можно применять только тогда, когда изменение улучшает ситуацию. В данном случае рост цен на энергоносители ухудшает материальное положение граждан. В то же время мы призываем все здоровые политические силы в Республике Молдова сформировать общую позицию осуждения социального геноцида, настойчиво продвигаемого нынешним правящим режимом. Пришло время объединить наши силы для организации акций протеста в защиту социальных прав граждан Республики Молдова.

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