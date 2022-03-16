ПСРМ: Определённые силы хотят втянуть Молдову в конфликт. Власти должны чётко сказать, что мы в этом не участвуем! (ВИДЕО)

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Принятая накануне ПАСЕ в отношении Приднестровья и РФ поправка носит рекомендательный характер, не является документом и не имеет юридических эффектов. Об этом на брифинге для прессы заявил вице-спикер, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча. Он подчеркнул, что авторами данной поправки стали представители Румынии и ещё нескольких стран. Ни с молдавской делегацией в ПАСЕ, ни с МИДЕИ, ни с правительством её не обсуждали, добавил Батрынча.

– Мы неоднократно говорили о том, что Республика Молдова как нейтральное государство не должна участвовать в этом конфликте. Это стало основой консенсуса между оппозицией и властью. Внесение этой поправки – попытка втянуть Молдову в опасные закулисные геополитические игры. Некоторые внешние силы хотят вовлечь нас в конфликт между Россией и Украиной. Это абсолютно недопустимо, – сказал он.

От лица ПСРМ Влад Батрынча призвал руководство страны чётко высказаться о неучастии Молдовы в “этих игрищах”.

– Вчерашняя ситуация требует ясной, быстрой реакции. Если её не будет, мы дадим этому оценку. Мы будем рядом с народом РМ. Подавляющее большинство граждан не хотят, чтобы Молдову втягивали в этот конфликт. Мы мирная страна, и должны оставаться такой, – добавил он.

Батрынча добавил, что из 450 делегатов в ПАСЕ вчера в голосовании участвовали чуть более 200. Более того, часть делегатов присутствовала на заседании онлайн и была лишена права выступить на дебатах.

– Эта поправка не была вынесена на голосование. Логично было спросить мнение Молдовы, хотя бы онлайн, ведь этот вопрос непосредственно касается нас, однако это не было сделано. Решение было принято в спешке, на эмоциях. Нам не нужны эти геополитические игры. Нам жаль, что к Молдове вчера отнеслись неуважительно, что были нарушены процедуры. Призываем власти дать этому оценку, – подытожил он.

Напомним, вчера ПАСЕ объявило Приднестровье “территорией, оккупированной Россией”. Авторами принятой поправки стали делегаты из Румынии и ещё нескольких стран.

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